Los fabricantes de coches temen a Silicon Valley

La capital del sector del automóvil puede trasladarse desde la vieja Detroit a San Francisco. Los directivos de las multinacionales fabricantes de automóviles muestran su temor a un trasvase del epicentro del sector hacia los nuevos gigantes tecnológicos de Silicon Valley.

Una abrumadora mayoría del 85% de los directivos encuestados en el estudio anual de KPMG consideran que todo lo relacionado con la digitalización y la conexión a internet del vehículo generará más ingresos que la venta del coche en sí misma. El cambio de paradigma en el negocio del automóvil será tan acuciado que el 76% de los ejecutivos estiman que un solo coche digitalizado y conectado generará más ingresos que 10 vehículos convencionales en los que lo más importante era la mecánica, la seguridad y el confort, más que estar conectado a las redes sociales.

