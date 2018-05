Gran manifestación del Día del Trabajador con la igualdad y la batalla contra la precariedad como ejes de lucha

Un año más, los sindicatos vuelven a tomar las calles de Zaragoza el día de los trabajadores. Inmersos en su ya casi perenne crisis de represantitividad, con menor operatividad desde la reforma laboral e inmiscuidos en ciertas polémicas a colación con el tema del fallido proceso de autodeterminación en Cataluña, los sindicatos han marchado este uno de mayo pensando que ya es tiempo de ganar.

Las base sobre las que los sindicatos han querido sostener las movilizaciones de este 1 de mayo eran claras: Una igualdad real (La igualdad y los temas relacionados con la lucha de las mujeres son una constante desde la memorable movilización del 8 de marzo y los sindicatos no podían no hacerse eco de la lucha por la igualdad), unas pensiones dignas (Así, las fuerzas sindicales han querido solidarizarse con los mayores que llevan varios meses pidiendo una subida de las pensiones respecto al IPC y no la nimia cifra del 0,2 que propone el gobierno) y un trabajo con de mejor calidad y con mejores salarios.

La lucha contra la precariedad ha sido una constante en las máximas coreadas en la manifestación, declaraciones como "La crisis se ha acabado y yo no me he enterado" o "Basta ya, de precaridad" se han podido oír a lo largo de una marcha que ha comenzado a las 11.30 en la céntrica Plaza de San Miguel, recorriendo el centro de Zaragoza y concluyendo en Plaza Paraíso donde se ha leído un manifiesto.

Por otro lado, CGT, OSTA y los partidos de la intersindical han convocado su propia marcha que partía a las 12.00 de Plaza Salamero.

Otras movilizaciones

También en distintos puntos del territorio aragonés se han reunido los sindicatos para conmemorar el día del trabajador. En Huesca y Teruel, las marchas sindicales partían de la Plaza de Navarra y Plaza de la Catedral respectivamente a las 12.00 y en diversos puntos de la comunidad como Andorra, Alcañiz o Tarazona los sindicatos también han marchado exigiendo el fin de la precariedad y trabajos dignos e iguales.