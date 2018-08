Un grupo de inversores salva la cadena Toys “R” Us en España

La histórica firma de juguetes Toys «R» Us no cerrará en España. Un grupo de inversores, tanto externos como del equipo gestor de la firma, han adquirido los activos de Toys «R» Us Iberia y anunciado que la compañía mantendrá tanto en España como en Portugal «todas las tiendas» y «los puestos de trabajo». La firma emplea a 1.300 personas en ambos países.

La crisis mundial de Toys «R» Us se desató el año pasado, aquejada de una enorme deuda y de una caída de las ventas provocada por el auge del comercio electrónico. La firma colapsó, se declaró en bancarrota en Estados Unidos y en el Reino Unido, y tuvo que cerrar todas sus tiendas al no encontrar comprador.

En España, ha tenido más éxito. La sociedad Toys «R» Us Iberia comenzó en marzo la búsqueda de una salida a la crisis, y optó por intentar encontrar un grupo de inversores que apostase por la empresa. A finales de marzo de este año, la filial inmobiliaria del grupo, Toys «R» Us Iberia Real Estate (perteneciente a Toys «R» Us Iberia), solicitó el acogerse voluntariamente a concurso de acreedores para «proteger» los 26 inmuebles que posee, y ya en abril, el juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid declaró en concurso voluntario a la firma. Tras la compra, se anulará este concurso voluntario.

Las tiendas continuaron funcionando con normalidad en la Península mientras se buscaba una solución que se ha cocinado este verano: finalmente, la sociedad de inversión portuguesa Green Swan y una parte del actual equipo de gestión han llegado a un acuerdo para comprar el 100% de la sociedad española. El inversor, representado por Paulo Andrez, se quedará con el 60% de la firma, mientras que los actuales gestores se harán con el 40% restante. El precio de la operación no ha trascendido.

«Este proceso garantiza la continuidad del negocio Toys «R» Us en España y en Portugal, así como el mantenimiento de todas las tiendas y el mantenimiento de los puestos de trabajo», destacó la empresa en una nota. Según los inversores, la empresa «continuará su negocio e iniciará un ambicioso proyecto de desarrollo en España y en Portugal». De hecho, la compañía ha anunciado que inaugurará en septiembre una nueva tienda en Madrid, en el centro comercial Isla Azul. La compañía cuenta actualmente con 51 tiendas en España y 10 en Portugal.