Guindos afirma que la jubilación no se alargará más allá de los 67 años

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó ayer que el Gobierno de Mariano Rajoy no va a retrasar la edad de jubilación «más allá» de lo acordado con el Ejecutivo del PSOE en el 2010, cuando se pactó retrasarla de forma «gradual» hasta los 67 años. El titular de Economía resaltó que que el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, no dijo «exactamente» que había que retrasar la edad de jubilación, sino que resaltó que habría que establecer un sistema para que si alguien quiere seguir trabajando más allá de los 67 años pueda hacerlo.

Linde señaló el pasado miércolas que el retraso de la edad de jubilación «podría estar justificado» para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y puntualizó que esta era una medida que habían adoptado muchos países en los que la edad de jubilación dependía de la esperanza de vida.

En este contexto, Guindos recordó que el Gobierno ya está trabajando en esta línea. De hecho, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañéz, afirmó antes de ponerse en marcha la nueva legislatura que el compromiso del Ejecutivo de Rajoy era hacer compatible el cobro de la totalidad de la pensión con un empleo. Así, Guindos subrayó que la esperanza de vida en España es cada vez más larga, por lo que alguien después de los 67 años con las condiciones y los incentivos fiscales necesarios puede trabajar si así lo desea.

REFORMA LABORAL / Para el ministro, hasta que no se incremente el empleo en 1,5 millones de personas, no se podrá decir que España ha salido «completamente» de la crisis, a pesar de que el país sí que está en un periodo de recuperación económica. Respecto a la reforma laboral, el ministro dijo que el Gobierno «hace lo correcto» y que la reforma actual «genera mucho empleo». Por otro lado, apuntó que «uno de los principales problemas que tiene España son los parados de larga duración, que no tienen la formación que se demanda».

Sobre cláusulas suelo, el titular de Economía cree que «no se está haciendo ninguna locura desde el punto de vista económico» y consideró que el Gobierno únicamente ha creado un procedimiento fuera de los juzgados para que aquellos afectados reciban el dinero que se les haya cobrado «de forma indebida».

Guindos señaló que la subida de tipos del BCE no sería «una buena noticia» para la deuda española, ya que España «es más sensible» a ello.