Iberdrola se hace con el control del 100% de Força Eólica do Brasil

Iberdrola se ha comprometido a adquirir el 50% que aún no poseía en Força Eólica do Brasil (FEB) 1 y 2 por unos 98 millones de euros. Las dos compañías disponen de 288 megawatios (MW) operativos en los estados de Bahia y Rio Grande do Nortea través de 10 parques eólicos.



La operación ratifica el compromiso de la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán con Brasil y con el sector de las energías renovables. Mediante esta adquisición, Iberdrola, que ya disponía del otro 50% del capital de ambas sociedades brasileñas junto con Neoenergia (de la que la eléctrica tiene el 39%), se hará con el control exclusivo de la dos.

FEB 1 dispone de cinco parques eólicos con una capacidad instalada total de 150 MW: Calango I, IV y V, de 30 MW cada uno y en funcionamiento desde septiembre de 2013; y Caetite I y II, también de 30 MW cada uno y en marcha desde octubre de 2014 y marzo de 2013, respectivamente.

Por su parte, FEB 2 cuenta con otros cinco parques eólicos que suman 138 MW de potencia: Arizona I, de 28 MW y operativo desde octubre de 2013; Mel II, de 20 MW y en funcionamiento desde febrero de 2013; Calango II y III, ambos de 30 MW y en marcha desde septiembre de 2013; y Caetite III, de 30 MW y operativo desde marzo de 2013.

Esta transacción deberá obtener ahora la aprobación tanto de las autoridades de competencia brasileñas (CADE) como de los bancos financiadores, BNDES y Banco do Brasil.