El iPhone cumple 10 años

El 9 de enero del 2007, Steve Jobs, entonces consejero delegado de Apple, anunció en la Macworld de San Francisco lo que definió como «la reinvención del teléfono». Así dio a conocer al mundo el primer iPhone, el móvil que convirtió en realmente inteligentes los teléfonos y que revolucionó el mercado.

Diez años han pasado desde el anuncio del teléfono que catapultó al éxito a Apple. «De vez en cuando llega un producto revolucionario que lo cambia todo», dijo Jobs en aquella presentación. Y en el caso del iPhone, a la vista del éxito de ventas y la evolución del sector, así fue: en estos 10 años, Apple ha vendido más de 1.000 millones de iPhone en todo el mundo.

El anuncio de aquel primer iPhone sorprendió a la competencia y a un público acostumbrado a móviles con pantalla pequeña y funciones limitadas, sobre todo en lo que a conexión a la red se refería. El iPhone fue definido por Jobs como «un iPod con pantalla panorámica táctil, un revolucionario teléfono y un rompedor dispositivo de conexión a internet». Con su pantalla de 3,5 pulgadas táctil y un solo botón (home) en la pantalla, el dispositivo rompía con la apariencia y experiencia de uso de teléfonos clásicos de Nokia, Motorola, Blackberry y Sony Ericsson.

La competencia no tomó en serio la apuesta de Apple, que de hecho tardó en despegar. Pero la introducción de una tienda de aplicaciones en el teléfono fue el impulso definitivo para un teléfono que se fue haciendo popular a medida que iba llegando a otros mercados (con cuentagotas). Cuando empresas como Motorola o Nokia quisieron reaccionar ya era demasiado tarde: el mercado había elegido que los móviles que querían eran los de gran pantalla táctil.

Los retos

Pero no todo han sido victorias para Apple en estos años. Ha habido 15 modelos de iPhone lanzados (en los últimos años, versiones normales y Plus de mayor pantalla y capacidades) y algunos poco exitosos, como la apuesta por un iPhone más barato (5C) que no acabó de triunfar. Por el camino, también ha habido demandas de empresas como Samsung por violación de patentes y copia del diseño, y sobre todo la pérdida de Jobs, que planteó dudas sobre el liderazgo de su sucesor, Tim Cook.

Las acciones de Apple se han revalorizado un 870% en estos 10 años, pero la firma estadounidense afronta diversos retos. Las pujantes marcas asiáticas lanzan innovaciones antes que Apple, y aunque los teléfonos de la firma de la manzana siguen siendo un éxito, hay cierta ralentización en las ventas.

¿Será el nuevo iPhone 8 –tenga el nombre que tenga– el que, 10 años después, marque de nuevo la tendencia?