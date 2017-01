José Antonio Vicente, presidente de la patronal española en Catar

El que fuera director general de la Feria de Zaragoza entre septiembre del 2002 y julio del 2015, José Antonio Vicente, sigue echando raíces en Catar. Además de dirigir la institución ferial del país árabe desde agosto del 2015, Vicente acaba de ser nombrado presidente del Spanish Business Council de Catar, la asociación que representa los intereses de las empresas españolas asentadas en el país.

Su indudable prosperidad económica –Catar ostenta la mayor renta per capita del mundo– ha atraído a muchas firmas y actualmente esta mini patronal aglutina a unas 60 compañías de capital español. «El objetivo fundamental es potenciar el comercio entre ambos países y apoyar a los empresarios de la asociación», subraya Vicente, que apunta que en Catar hay censados más de 4.000 españoles. «Aragoneses no hay muchos, pero desde aquí animo a todos a venir a este país de oportunidades», añade.

Este madrileño de nacimiento pero aragonés de adopción (aquí estudió y ha desarrollado buena parte de su carrera profesional) no lo dudó cuando le ofrecieron la posibilidad de dirigir la institución ferial de Catar, la Doha Exhibition and Convention Centre (DECC). «Está siendo una experiencia muy enriquecedora porque hemos iniciado el proyecto desde cero, ya que la feria no existía hace dos años», explica Vicente, que indica que la labor principal de la DECC es organizar salones profesionales.

En el año y medio que lleva al frente, la institución ha celebrado una treintena de ferias de sectores tan diferentes como la construcción, la defensa, la informática, la joyería o el equipamiento agrícola. Con una superficie poco mayor que la región de Murcia, Catar cuenta con 2,6 millones de habitantes y en muchos sectores económicos aún está todo por hacer.

Vicente cesó como director general de la Feria de Zaragoza en julio del 2015. Apenas cuatro meses antes, la DGA compró el 21,3% de la institución ferial por 11,5 millones de euros, lo que situó al Ejecutivo autonómico como principal propietario de la entidad con una participación del 63% --hasta ese momento tenía el 38,15%--. La DPZ también elevó su presencia un 3,68%.