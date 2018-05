Los jubilados animan a los jóvenes a evitar la privatización del sistema

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Ayer tiendas chinas. ropa, peluquería etc llenas. Será que los chinos nos van a pagar las pensiones. No hay más tonto que el que se cree que se va a ahorrar dinero yendo a un chino. Por algún sitio se lo cobraran para cuadrar cuentas, o cobrará menos. Y puede protestar lo que quiera , como no generan ingresos.