Los jubilados enlazan tres días de protestas en Aragón

La voz de los pensionistas volverá a escucharse con fuerza durante estos tres próximos días en Aragón. A diferencia de lo que ocurrió en la gran movilización celebrada el pasado 17 de marzo en Zaragoza, en esta ocasión los sindicatos y la coordinadora ciudadana en defensa de las pensiones han convocado sus movilizaciones en jornadas diferentes. Así, la plataforma de pensionistas indignados, siguiendo el criterio de la coordinadora estatal, se concentrará el lunes a las 12.00 en la plaza del Pilar, mientras que las protestas de UGT y CCOO se celebrarán en la región entre hoy y mañana.

En un principio, los sindicatos mayoritarios querían manifestarse el domingo en todas las localidades aragonesas, pero la celebración de la maratón (finalmente suspendida por la crecida del Ebro) hizo que la marcha se adelantara al sábado en Zaragoza. Así, la manifestación partirá a las 10.30 de la plaza San Miguel y concluirá en la del Pilar.

UGT y CCOO también han convocado movilizaciones mañana en Teruel, con una manifestación entre la plaza de la Catedral y la plaza San Juan a las 11.00 horas, y en Huesca, donde se celebrará una concentración en la plaza Navarra a las 12.00 horas. Monzón, Sabiñánigo, Calatayud, Tarazona, Ejea de los Caballeros, Andorra, Montalbán, Utrillas, Escucha, Morata de Jalón y Jaca serán otras localidades que acogerán protestas.

En el seno de la coordinadora ciudadana no ha sentado del todo bien que UGT y CCOO realicen sus protestas justo un día antes de la suya, que, aseguran, llevaba más tiempo convocada. «Ya les dijimos que en nuestras concentraciones no vamos a permitir que haya insignias de ningún tipo, por eso nos parece bien que vayan por su lado, aunque al convocarlas tan próximas en el tiempo genera confusión en la ciudadanía, que al final no se entera de cuándo es la protesta», indicaron fuentes de la plataforma.

SUBIDAS «INSUFICIENTES» / En lo que coinciden la coordinadora y los sindicatos es en que siguen sobrando los motivos para salir a la calle en defensa del sistema público de pensiones. Así, tachan de «insuficientes» las subidas planteadas recientemente por el Gobierno de Rajoy y subrayan que mantendrán las protestas mientras las pensiones no se actualicen en función del IPC y el futuro del sistema público no se blinde realmente en la Constitución.

El que defendió ayer las subidas del Ejecutivo fue el diputado del PP por Zaragoza, Eloy Suárez, que dijo que los pensionistas de la provincia cobran un 18,8% más que en el 2011. Además, calificó de «irrealizables» las propuestas de PSOE y Podemos.