Un juzgado de Zaragoza anula una hipoteca de Bankia en francos suizos

Cuando negociéis con banca, sed como ellos, de alguna manera mercenarios, no hay sonrisa gratis ni "interés" en los que ellos pierdan. Que sí, que es un negocio. Pero nunca se está a buen recaude, de entenderlo todo, de verificar los complejos cálculos, de los precios que da el sistema a las cosas. A día de hoy, les estamos dejando en préstamos los depósitos casi al 0% de interés. De vincularse, nada, de sonrisas, las justas. Pero como norma natural, si nos pasan a firmar algo que es imposibles de leer, por su volumen o complejidad, vosotros firmáis con un garabato. - Si os dicen: ¿ Oiga, que esa no es su firma ? - Vosotros contestáis: ¡ Oiga, ya ha visto que no me lo he leído, cómo voy a dar mi consentimiento, estamos cero a cero, empatados, no querrá usted ganar el partido