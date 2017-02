Lambán augura un cambio formidable para la agroalimentación con Guissona

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Para algunos sera mejor que no hagan nada, asi habra mas paro y pobreza y eligiran a los Podemistas, que esos quieren hacer como el pais que tiene de las mas grandes reservas de petroleo del mundo y les faltan desde medicinas a alimentos para la poblacion. A si, la culpa no la tienen los que gobiernan, segun dicen algunos. Que raro que el gobierno venezolano, no sea responsable de nada.