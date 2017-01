La luz alcanza para mañana su precio más alto en lo que va de año

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Se ríen de nosotros continuamente. Primero nos metieron miedo con las pensiones SE INVENTARON LOS PLANES DE PENSIONES, que los que los tuvimos pudimos comprobar que era un fraude legal (NO TENGAIS PLANES DE PENSIONES, mi primer año de jubilada se me fue lo que cobré para pagar a hacienda, con poco dinero que tenía en el plan). Ahora nos quieren tener entretenidos con la ENERGÍA ¿recordais cuando Endesa era una empresa pública? nos engañan continuamente mientras esa fiscalía no parece que le importe mucho.