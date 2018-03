Mariano Rajoy insiste en que las pensiones subirán «más y pronto»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No mienta señor Rajoy.Si suben será como dijo para las mínimas.Los demás, los que han estado cotizando más y por eso cobran mejor pensión, se joderán y se aguantarán con el fabuloso 0´25, ¿no es así? Pues vaya subida de mierda.Bájense Vds. los sueldos para beneficiar a los pensionistas.A los funcionarios no les suban el 9% aunque sea en tres años porque eso supone un 3% anual.Renuncien Vds. a las pagas vitalicias y se conformen con la paga de pensionista que les corresponda.Y anulen de una vez las subvenciones a partidos y sindicatos que se nutren de todos los ciudadanos estén o no sindicados.