El mercadillo de la Sareb

El Hotel Doña Ximena (Ávila) es un establecimiento urbano de cuatro estrellas de estilo clásico. Está situado en pleno casco histórico de Ávila, en la calle Estrada, con vuelta a la plaza de San Miguel. A escasos metros de la muralla y la catedral, está distribuido en 21 habitaciones y tres salones para celebraciones. Su propietario es la Sareb. la sociedad que gestiona los activos inmobiliarios de las entidades financieras que fueron nacionalizadas, pero su procedencia anterior era Bankia. Y es Solvia, el servicer (gestor inmobiliario) del Banco Sabadell, quien se encarga de su comercialización.

El hotel forma parte del paquete de activos que la Sareb ha decidido poner en el mercado en un bloque de 209 inmuebles, con la expectativa de que en ese mercadillo de hoteles, oficinas, naves industriales y centros comerciales haya quien encuentre el corazón de un nuevo negocio o el complemento para otro que ya esté en marcha.

El paquete de ladrillo incluye 37 hoteles ubicados en su mayor parte en zonas del interior, entre ello uno de Zaragoza (el San Valero, en la calle Manifestación), pero también hay varios en la costa. La Sareb argumenta la nueva fórmula comercial –estos activos ya llevan cierto tiempo a la venta– con lo que en este momento «se observa un creciente interés en el segmento de activos hoteleros». El conocido como banco malo acaba de cerrar la venta del hotel Parque Central de Valencia a la cadena Hoteles Playa Senator. Situado en pleno centro de la capital del Turia, este hotel de cuatro estrellas posee 192 habitaciones.

Pero lo cierto es que ese interés es relativo. La Sareb ha intentado desprenderse de los activos hoteleros con diferentes reclamos, pero los grandes fondos de inversión no han mostrado un interés excesivo por hacerse con ellos. «Resulta complicado desprenderse de activos singulares, no demasiado grandes y que no están ubicados en las zonas ‘prime’ del país», comenta un consultor del sector hotelero.

«Tu proyecto empieza aquí»

La campaña Tu proyecto de negocio… empieza aquí reparte los activos en 15 comunidades autónomas, si bien un tercio de ellos se concentra en el arco mediterráneo, Madrid y Castilla y León. Esta última es precisamente la región con una oferta mayor de hoteles, entre los que se encuentra el más barato, la Real Posada, en Mombeltrán (Ávila), con un precio de 528.000 euros.

Por lo que respecta a los 97 locales comerciales en venta, Madrid, con 14, es la comunidad con más activos, incluidos los antiguos Cines Cristal, en la calle Bravo Murillo, que se comercializan por 6,7 millones.