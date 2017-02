México desbanca a Nigeria como mayor proveedor de petróleo de España

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Normal es que nuestros proveedores deben ser siempre la América latina en todo por hechos históricos, lengua,cultura ,costumbres ,religión etc etc etc...