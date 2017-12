Nintendo Switch supera las 10 millones de unidades vendidas en nueve meses

La compañía japonesa Nintendo ha vendido más de 10 millones de unidades de su consola Nintendo Switch en los últimos nueve meses, impulsada por el lanzamiento de nuevas entregas de videojuegos icónicos y superando la cifra que la empresa se había marcado para final de año.

Thanks to you, #NintendoSwitch has sold 10 million units worldwide in 9 months! Here’s to an amazing 2018! pic.twitter.com/8OJp1Mktro — Nintendo UK (@NintendoUK) 12 de diciembre de 2017

Nintendo, que sacó al mercado su plataforma de última generación Switch el pasado marzo, se propuso superar la barrera de los 10 millones para finales del 2017. Sin embargo, lo ha logrado un mes antes, según confirmó la empresa en un comunicado.

A menos de dos semanas de la Navidad, la compañía nipona se ha propuesto exportar más unidades, añade el comunicado, con la expectativa de que las ventas se propulsen al final del actual ejercicio.

EMBLEMÁTICAS SAGAS

Las ventas de esta consola se vieron impulsadas por su creciente catálogo de videojuegos, que incorpora algunos títulos populares como 'Super Mario Odissey' y 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', una apuesta de la empresa japonesa por recuperar algunas de sus sagas emblemáticas.

Switch funciona como una consola doméstica cuando se conecta al televisor mediante una base (dock), pero también como un dispositivo portátil una vez se separa de ella, lo que ofrece la posibilidad de continuar con el juego desde el mismo punto de forma inmediata y en cualquier sitio.

Para el 2018, Nintendo tiene planeado duplicar la producción de Switch, siguiendo la estela de las cifras de ventas registradas por otras consolas de la compañía, y ampliar su catálogo con juegos como Kirby Star Allies, otro de sus clásicos.

A partir de estos resultados, Nintendo revisó al alza sus previsiones para el ejercicio en curso, que concluirá el 31 de marzo del 2018, en el que espera embolsarse un beneficio neto de 85.000 millones de yenes (643 millones de euros), casi el doble que su estimación anterior aunque un 20% por debajo del de 2017.