El paraíso del consumismo

Si el consumismo hubiera nacido un día, lo habría hecho el último viernes de noviembre y se hubiera llamado Black Friday. En cuatro o cinco años, esta jornada importada de Estados Unidos ha conseguido concentrar el mayor número de compras de todo el año, precisamente en un mes que nunca se ha caracterizado en España por registrar gran actividad comercial.

En Aragón, el centro comercial Puerto Venecia se convirtió ayer en el corazón del Black Friday. Incluso antes de que abrieran sus tiendas a las 10 de la mañana, sobre las 9.30, se habían formado atascos en las entradas al centro comercial, que retuvieron a trabajadores y a consumidores impacientes por ser los primeros en conseguir un producto a precio de ganga.

A mediodía, por los pasillos de Puerto Venecia ya desfilaban miles de consumidores cargados con grandes y pesadas bolsas. A los lados, escaparates con llamativos carteles que anunciaban descuentos especiales, gran parte de ellos del 50%. La realidad es que al entrar en muchas de las tiendas, las grandes rebajas se limitaban a tres o cuatro artículos. «Los descuentos varían de una tienda a otra pero, en general, las grandes rebajas se aplican a una selección muy reducida de prendas», explicaba Mari Carmen, de 51 años.

En tiendas como Zara se formaron largas colas para pagar y en el establecimiento de Apple de Puerto Venecia no daban abasto, a pesar de no aplicar descuentos. «A las 10 de la mañana, esto parecía las 8 de la tarde», señalaba sorprendida María Jesús, una zaragozana de 40 años, que había ido por la mañana al centro comercial «para evitar las aglomeraciones» con las que se topó igualmente.

Por otro lado, también se encontraron ayer potenciales clientes que no sucumbieron al Black Friday. Josune, una pamplonesa de 53 años, paseaba con las manos en los bolsillos por Puerto Venecia, sin intención de comprar nada. «No me gusta esta rueda consumista», admitía. «He venido a dar un paseo con unos amigos pero el Black Friday me da igual, hay que consumir cuando se necesita, no cuando nos dicen», argumentaba rotunda.

Tampoco el pequeño comercio se mostró satisfecho ayer. La responsable de una tienda de moda femenina del centro comercial reconocía que se notaba «movimiento» pero que «esperaba más». El establecimiento lleva toda la semana con un 40% en una selección de prendas pero el resultado en ventas no ha sido el esperado. «Este día me ha fastidiado la semana entera», añadía, mientras admitía que sus esperanzas «están puestas en la Navidad».

En otras tiendas, como Rituals, se había formado una cola antes de abrir. «Por la mañana teníamos a gente esperando antes de las 10», recordaba la responsable de la tienda. En cuanto a los patrones de compra de los consumidores, señaló que había de todo. «Hay gente que viene días antes para fichar productos y venir en el Black Friday a tiro hecho, y otros reaccionan más por compra impulsiva», agregaba.

También la zona centro de la capital aragonesa vivió una jornada frenética. Bolsas, prisas y colas fueron las constantes del día. El Corte Inglés de Sagasta contribuyó a darle al Black Friday una pincelada navideña con el tradicional encendido de luces, que se produjo a las 7 de la tarde.

Confirmado su éxito, el Black Friday, que comenzó siendo un solo día, se resiste a marcharse y, en muchas tiendas físicas y on line, los descuentos se prolongarán durante todo el fin de semana.