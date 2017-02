Parte de los inspectores del Banco de España recoge firmas para apoyar a los imputados

Parte de los inspectores del Banco de España han recogido firmas para una carta de apoyo a sus tres directivos que han dimitido tras ser imputados por la Audiencia Nacional por la salida a bolsa de Bankia. La iniciativa ha partido de los jefes de los departamentos de inspección Francisco Monzón y Javier del Río, subordinados de algunos de los investigados por los jueces, y a ella se han sumado un buen número de jefes de grupo e inspectores.

El documento es una muestra de respaldo a los ya exdirector general de supervisión, Mariano Herrera, exdirector general adjunto de supervisión, Pedro Comín, y exdirector del departamento de inspección IV, Pedro González. Estos directivos, los únicos que seguían manteniendo altos cargos en el supervisor de entre los imputados, presentaron su dimisión de sus puestos el lunes tras conocerse la decisión de los jueces y su renuncia fue aceptada el martes por el comité ejecutivo del organismo, que les mostró "su agradecimiento por los servicios prestados". Seguirán en nómina del Banco de España, pero todavía no se ha determinado el nuevo puesto que ocuparán.

No todos los inspectores, en cualquier caso, se han sumado a estas muestras de apoyo. Parte de estos funcionarios, liderados por la junta directiva de la Asociación de Inspectores, lleva desde el 2006 acusando a los máximos dirigentes del organismo de "mirar para otro lado" ante los excesos de la banca y ha sido especialmente crítica tanto con el papel de la cúpula de la institución en la salida a bolsa de Bankia como con su colaboración en la investigación judicial. Este grupo ha aplaudido la decisión de los magistrados.

APOYO DE LA CÚPULA

La comisión ejecutiva acordó este martes "por unanimidad" manifestar su "plena confianza" en todos los responsables del organismo imputados y afirmó que espera que las actuaciones de los jueces "permitirán aclarar cuantas dudas existan sobre la actuación del Banco de España en el proceso de constitución y recapitalización de BFA-Bankia, considerando que se ajustó, en todo momento, al cumplimiento de la normativa, a la defensa de la estabilidad financiera y al interés general". Respaldó así la actuación del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el exsubgobernador Javier Aríztegui, y los exdirectivos Jerónimo Martínez Tello, Pedro Comín, Mariano Herrera y Pedro González (de cuyas defensas se hará cargo el supervisor, probablemente a través de un abogado del Estado)

El pronunciamiento de la Audiencia Nacional se ha producido cuando el Banco de España prepara un documento para explicar su actuación durante la crisis. En un artículo publicado hace unos días en 'El País', Linde aseguró que ha llegado el momento de "ofrecer una visión de cuál fue la actuación del supervisor entre 2008-2012", en la época de Fernández Ordóñez. Sin embargo, en la institución desligan este informe, que por el momento no saben cuando ni cómo saldrá a la luz, de la actuación de los jueces. De hecho, Linde defendió que no tiene "ninguna razón para pensar que el Banco de España no actuase en función del interés general y respetando la normativa, pero esto no quiere decir, naturalmente, que acertase siempre”.