Las pensiones pierden 1,25 puntos de poder adquisitivo por el IPC

Pero que poca vergüenza tienen tanto Rajoy como Zapatero el uno por congelarlas y el otro por empobrecernos también pero para los sueldazos y otros beneficios que tienen ellos si que les llega y para las pensiones que tienen también y algunos después de jubilados coche oficial y cuentan que con oficina y secretaria.Despues a un dicen algunos que si no fuera `por los abuelos los hijos que están en el paro no podrían comer y como sigan asi no podremos comer ninguno pero ellos a forrase con buenas pensiones y a seguir gastando alegremente el dinero de nuestros impuestos.