Los pensionistas de Aragón llaman a tomar las calles

No se soluciona esto con manifestaciones. Propuestas: Quitar la CCAA, quitar el 80% de los Políticos , pagina, anónima, para denunciar los trabajos en negro. Y sobre todo comprar poco y español.De que sirve barato si eso no genera ingresos. Y suprimir las excepciones a extranjeros . o sea suprimir convenios con Países como china.Que es eso de que nosotros pagemos impuestos y ellos no.