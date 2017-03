Pilar López: «La inteligencia artificial no sustituye a la humana, la potencia»

Las tecnologías emergentes ofrecen «un mundo de oportunidades ilimitadas» a las pymes y autónomos de Aragón. Así lo destacó ayer en Zaragoza la presidenta de Microsoft España, Pilar López, quien defendió una «visión positiva» de la transformación digital de las empresas aunque este tránsito se produzca en un «entorno disruptivo» en el que «no todo está claro». El motor de este «cambio profundo y radical», recalcó, es el desarrollo de la inteligencia artificial, que «no es ciencia ficción», sino una «realidad» con tecnología ya disponible que puede «potenciar la capacidad de las personas, la inteligencia humana, pero no la sustituye».

Pilar López impartió la conferencia inaugural de las jornadas Empresas con Futuro, organizadas por Microsoft e Ibercaja para enseñar a empresarios, emprendedores y directivos a mejorar radicalmente sus negocios y su vida aplicando la tecnología disponible. El encuentro, que se prolonga hasta hoy con la participación de más de 600 personas, pone de relieve algunos ejemplos de digitalización a través de ponencias magistrales y casos prácticos.

En esta línea, la responsable de Microsoft en España repasó algunos destacados de la compañía, como las herramientas de computación que ha proporcionado al hospital La Paz de Madrid y que permiten reducir a una quinta parte el tiempo para la detección de enfermedades raras. Otro de los campos donde más está impactando la conectividad es la automoción. Según López, en solo cinco años el 90% de los vehículos llevarán incorporado algún elemento de inteligencia artificial que ayudará a mejorar la seguridad, la eficiencia y la experiencia en la conducción.

El auge de los ‘bots’ / En la sesión se puso en práctica la utilidad de un bot –un programa informático que imita el comportamiento de un humano– para mejorar la atención y la relación con el cliente en casos como la pérdida de una maleta en una compañía aérea. También se dio a conocer un sistema de reconocimiento facial del consumidor, desarrollado por Turing, que es capaz de detectar su estado de ánimo, recomendar productos en base a sus gustos o hacer ccross-selling (venta cruzada).

No obstante, López remarcó la importancia de la ciberseguridad: «Los clientes no utilizarán tecnologías en las que no confíen», advirtió. Asimismo, subrayó la mejor posición de las empresas aragonesas en cuanto al uso de internet para vender sus productos.

La jornada sirvió asimismo para conocer las experiencia de varias empresas aragonesas en procesos digitalización. Así, Barrabés Bizz ha mejorado la coordinación de los trabajadores que tiene repartidos en 14 zonas horarias diferentes y Hierros Alfonso ha logrado con la informática reducir un 20% su estoc de productos. Libelium e Ibercaja también expusieron sus avances.