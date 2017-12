"¡Que os den!": una jefa de Hacienda estalla tras el plantón de sus empleados en la comida de Navidad

Viernes 15 de diciembre, las comidas y cenas de empresa abarrotaban los restaurantes de toda España pero en una no reinó el espíritu navideño. El banquete del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria (AEAT) tuvo como epílogo los exabruptos de su directora hacia los empleados que no acudieron al festín. "Que os den. Vuestras excusas son de pacotilla y nos la refanflinflan", proclamaba la jefa vía email.

A las ya 00:23 del sábado, Soledad García López mandaba a sus trabajadores un correo electrónico en el que les afeaba su ausencia en el brindis. Estaba dolida, y remitía la misiva a sus subalternos después de que pocos acudieran a la comida. "No nos merecemos vuestro enésimo desplante", se quejó.

Según fuentes sindicales consultadas por 'Libre Mercado', hubo "más de 1.400 destinatarios, algunos de los cuales estaban en delegaciones de fuera de Madrid. A esa comida normalmente van sólo los inspectores y personal A1".

Ya con mas calma (el segundo email se envió a la 13.35 horas), Sol –como la conocen en Hacienda- se dio cuenta de su error: "Queridos compañeros, anoche os envié un correo bastante tremendamente equivocado por el que os pido disculpas. No soy quién para enfadarme por las decisiones que toméis respecto de ir o no a la comida de Navidad, y me excedí absolutamente en mis palabras. No puedo hacer otra cosa que pediros una y otra vez disculpas. (…) Mi error de anoche es imperdonable, pero lo repito, solo puedo disculparme y pediros perdón", dice, tras mostrar su disgusto como directora de de partamento y como persona.

CCOO ha pedido su dimisión o cese, además de la apertura de un expediente disciplinario por una falta grave. "No podemos obviar ese 'Que os den'' a quien ostenta y ejerce un cargo de tamaña relevancia dentro de la AEAT, lo que es a todas luces, como poco, una grave desconsideración con los compañeros y subordinados", aseguran en un comunicado.