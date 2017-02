«Reino Unido no quiere aplicar nuevas barreras comerciales»

El embajador británico en España, Simon Manley, se reunió ayer en la Cámara de Comercio de Zaragoza con un grupo de empresarios aragoneses, a los que lanzó un mensaje de tranquilidad. En su opinión, el brexit no tiene por qué dañar las relaciones comerciales con Europa. En este sentido, insistió en su defensa del libre comercio y subrayó que el proteccionismo no existe en el Reino Unido.

–¿Le preocupan las repercusiones que puede tener el ‘brexit’ en las relaciones comerciales entre Reino Unido y el resto de países europeos?

–Todavía hay mucha incertidumbre porque no sabemos cómo se van a cerrar las negociaciones, aún no sabemos el acuerdo final. De todos modos, quiero tranquilizar a las empresas porque de momento nada ha cambiado. Creo que ahora es muy importante que nosotros y los países europeos analicemos qué forma de relación queremos. Por nuestra parte buscamos una constructiva y estrecha. Los países de la UE son nuestros vecinos y socios. Los británicos han votado a favor de salir de la UE, no de Europa.

–Si finalmente se aplican aranceles, ¿las ventas españolas en suelo británico se resentirán?

–Espero que no. Dependerá del acuerdo final. De todas formas, somos un país que cree firmemente en el libre comercio y no queremos nuevas barreras en los intercambios comerciales. La economía está totalmente globalizada, así que no tendría sentido establecer nuevas barrreras si, por ejemplo, queremos crear un sector europeo del automóvil potente en el mundo. Hay que recordar que somos una economía muy abierta a la inversión extranjera; no hay proteccionismo británico, y eso es una gran diferencia con otros países.

–¿Ve acertada la apuesta de Trump por esa política económica?

–Creo que hay una presión fuerte desde una parte de la sociedad amerciana. Para nosotros no hay otra opción que el libre comercio y hay que reforzarlo.

–¿Usted esperaba un voto a favor del ‘brexit’?

–No me sorprendió porque tenemos una historia distinta como país dentro de la UE. Muy diferente, por ejemplo, a la de España.

–¿Cree que fue una respuesta de la sociedad británica contra la llegada de extranjeros?

–Creo que es una parte de la explicación. Claro que hubo preocupación por el nivel de inmigración y la presión que ejercían en los servicios públicos, pero las razones son más profundas. Además, somos el país más multicultural de Europa. Reino Unido debe ahora establecer una nueva política de inmigración, pero esta no pasa por impedir toda la inmigración; no tendría sentido.

–¿Teme las repercusiones en el turismo?

–De momento, no. El año pasado tuvimos récord de turistas británicos en España y este 2017 prevemos superar las cifras. Dependerá de las nuevas reglas, pero por nuestra parte queremos un marco que favorezca el turismo.

–Se habla mucho de la fuga de sedes bancarias de la ‘City’...

–Claro que hay bancos analizando la situación, pero hay que tener claro que la City no es solo un activo británico. Es un ecosistema que se ha ido creando durante más de tres siglos; no hay solo bancos, también bufetes de abogados, seguros... Además, hay que pensar que si perdemos la City, no será Madrid o Fráncfort la que gane, sino Nueva York o Singapur. El riesgo es para la Unión Europea, con una City más débil la financiación sería más cara para las empresas europeas. Personalmente, no veo otra ciudad europea que puede crear otra City en el corto plazo.

–En el encuentro con empresarios ha detallado las oportunidades de negocio que brinda Reino Unido. ¿Cuáles son?

–Somos el destino principal de la inversión española en Europa. Y no es por casualidad. En Reino Unido damos la bienvenida con los brazos abiertos a cada inversión extranjera y no hay discriminación entre las empresas británicas y extranjeras. Además, tenemos un régimen fiscal que favorece la innovación y la creación de patentes, y un marco regulatorio sencillo y rápido: según la lista Forbes somos el quinto país donde es más fácil hacer negocios. Queremos ser el primero.

–¿Qué apoyos pueden recibir las empresas que quieren invertir en Reino Unido por parte de la embajada?

–Queremos ser una plataforma no solo para el mercado británico, la quinta economía del mundo, sino también para los países de la Commonwealth o de Oriente Medio, donde Reino Unido tiene una presencia muy fuerte. Así, puede recibir el apoyo de todas nuestras embajadas y les asesoramos a la hora de solicitar las ayudas fiscales.

–¿Ve Aragón como una tierra de oportunidades?

–Es una comunidad muy interesante para los inversores. Puerto Venecia es un ejemplo de la atracción que ha generado a empresas británicas.