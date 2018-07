Los repartidores de prensa finalizan la huelga indefinida en Madrid

Los repartidores de prensa han puesto fin a la huelga indefinida que mantienen desde el 20 de julio en Madrid y realizarán el reparto de mañana miércoles "con normalidad" tras acercar posturas con la empresa distribuidora Boyacá, según ha informado la unión de autónomos UATAE en un comunicado.

Representantes de los repartidores en huelga y de la empresa distribuidora han mantenido este martes una primera reunión de negociación en la sede de UATAE, donde se ha "desbloqueado" la situación de paros en el servicio y se ha acordado que los repartidores "se reincorporarán" hoy a sus puestos de trabajo y "mañana el reparto se realizará con normalidad".

La secretaria general de UATAE, María José Landaburu, ha expresado su optimismo por la apertura del diálogo y pide "cautela sobre el avance de las negociaciones". "La negociación se reanudará mañana y debe ser ágil para permitir la normalidad en el reparto de prensa, garantizando el derecho a la información de la ciudadanía y los derechos de los trabajadores", ha anunciado.

Incidentes no violentos

El 20 de julio, los repartidores comenzaron la huelga indefinida para reclamar que la empresa distribuidora no despidiese a 130 de estos trabajadores autónomos y que no redujesen la retribución diaria por la prestación del servicio. Así, durante las primeras jornadas de paros, además de cesar el reparto, se produjeron algunos incidentes con intimidación, pero sin violencia, en algunos puntos de distribución de prensa.

Por su parte, los repartidores encontraron el apoyo de los grupos municipales de Ahora Madrid y PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, mientras que suscitaron críticas de la Asociación de Medios de Información (AMI). El domingo pasado, Boyacá y repartidores acordaron, a través de UATAE, la celebración de este primer encuentro.