Ryanair afronta otro paro en Europa el 10 de agosto

Si los pasados 25 y 26 de julio Ryanair vivió una jornada de cancelaciones en Europa por la huelga de los tripulantes de cabina en España, Portugal, Italia y Bélgica, el 10 de agosto puede vivirse un día similar debido a otro paro, el de los pilotos de la low cost. Los pilotos de Bélgica y Suecia de la aerolínea anunciaron que harán huelga ese día, mientras que los de Alemania y Holanda, que también han aprobado movilizarse, estudian sumarse y convertir así la jornada en otro día de protestas y caos aéreo.

Los pilotos de la aerolínea de toda Europa llevan meses batallando por sus derechos y las condiciones laborales. Los de Irlanda fueron los primeros en hacer huelga el pasado 12 de julio, en un paro que tuvo consecuencias: la aerolínea anunció un recorte de las operaciones. A la protesta de los pilotos irlandeses se han sumado sus colegas de Bélgica y Suecia, que anunciaron que harán huelga el 10 de agosto para reclamar mejores condiciones laborales. Sin embargo, el paro puede ser mucho mayor: también los sindicatos de Alemania –un importante mercado para Ryanair, donde hay unos 400 pilotos de la compañía, el 10% del total– han decidido ir a la huelga, aunque no han anunciado cuándo (han dado de plazo hasta el día 6 para negociar). Similar acción han aprobado los pilotos de Holanda: tampoco han anunciado cuándo, pero el paro podría ser coordinado y, por tanto, celebrarse el viernes día 10 de agosto.

NO EN ESPAÑA / Sin embargo, fuentes del sindicato de pilotos Sepla descartaron que la huelga se lleve a cabo en España, ya que la sección sindical de Ryanair del Sepla, que agrupa a 500 pilotos de los 800 que operan en España, interpuso la semana pasada ante la Audiencia Nacional una demanda contra la aerolínea para que el tribunal dilucide qué legislación laboral se debería aplicar a los pilotos, la irlandesa o la española. «Al estar judicializado, no podemos hacer huelga», dijeron las fuentes. Pero ello no significa que el paro del 10 de agosto no vaya a afectar los vuelos a España, pues las cancelaciones con origen en otros países tendrán consecuencias en los vuelos hacia España.

PERSONAL DE TIERRA / Mientras, ayer entraron en vigor los compromisos alcanzados entre Iberia y los sindicatos que permitieron la desconvocatoria de huelga del personal de tierra en el aeropuerto de El Prat. Iberia ha aumentado hasta un máximo de 15.000 horas de trabajo de su personal de tierra (el 36% más que en julio) y ha iniciado una mejora en los procesos de formación. Ambas medidas buscan reducir la sobrecarga de trabajo de los empleados y reducir los retrasos y cancelaciones en los vuelos operados tanto por Iberia, como por su filial Vueling.