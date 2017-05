Los sindicatos mantienen la huelga en el transporte de viajeros

Los sindicatos UGT y CCOO mantenían a última hora de ayer la convocatoria de huelga en el sector del transporte de viajeros por carretera en la provincia de Zaragoza. Así, y si nada cambia durante este fin de semana, los paros parciales (de 5.00 a 9.00 horas) comenzarán con carácter indefinido este mismo lunes, afectando, entre otros, al transporte de empresas y colegios. En el 2003 y el 2005 ya se convocó una huelga similar en el sector que ocasionó múltiples afecciones.

Los sindicatos y la patronal se volvieron a reunir ayer en el SAMA, pero los avances fueron escasos. El principal punto de conflicto en la negociación del nuevo convenio colectivo, que lleva 15 meses bloqueada, es la negativa de las empresas a regularizar la jornada de trabajo, un aspecto que ayer no mejoró de forma sustancial. Con todo, UGT y CCOO decidieron que sean los trabajadores los que tomen una decisión al respecto. Por eso, ayer por la tarde celebraron una asamblea en la que unos 120 trabajadores ejercieron su derecho a voto. Las urnas, sin embargo, no se abrieron para no condicionar la votación que se realizará hoy en la segunda asamblea.

Si insisten en el mantenimiento de los paros, el sector, que emplea a 1.200 personas en la provincia, irá a la huelga el lunes, a no ser que la patronal llame hoy o mañana a los sindicatos y les presente una oferta mejorada.

Por el momento, la protesta ya tiene fijados unos servicios mínimos que en algunos casos llegan hasta el 40%. Sin duda, la mayores afecciones se registrarán en las rutas de los colegios de Zaragoza capital y en el transporte discrecional de grandes empresas como Opel o BSH, ya que aquí no se han estipulado servicios mínimos. Los autobuses de los colegios de fuera de la capital aragonesa, como los de los barrios rurales, y que por tanto no cuentan con transporte urbano funcionarán con total normalidad, pero solo el lunes, el miércoles y el viernes, según informaron fuentes sindicales.

Por su parte, para las líneas regulares, como la de Utebo (Casetero) o las que unen Zaragoza con el resto de grandes capitales, la DGA ha fijado unos servicios mínimos de dos rutas para las firmas que tengan de 4 a 6 expediciones, de tres para las que ofrezcan más de 7 expediciones, y una para las que tengan entre una y tres expediciones.

SERVICIOS MÍNIMOS / «Los autobuses que van a las cárceles de Zuera y Daroca funcionarán como siempre, igual que los servicios para discapacitados físicos», indicó el responsable del sector en CCOO Aragón, Carlos Covelo.

«La patronal se niega a establecer un calendario y quieren una disponibilidad absoluta; por ejemplo, pretenden que el tiempo que tenemos que esperar entre que dejamos a los empleados de un turno y salen los del siguiente no compute como horario de trabajo», explicó el secretario de transporte de UGT Aragón, Eugenio Novella, que apuntó que hay empresas que sí lo contabilizan y otras que no. «Lo que queremos nosotros es regularlo y que la normativa sea para todos igual porque ahora hay firmas que se quejan de competencia desleal», indicó.

La negociación del convenio colectivo no está suscitando tantos problemas en materia salarial (se plantea una subida del 1,5% para el 2017 y del 1,7% para el 2018).