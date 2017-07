Soro: "El modelo de financiación autonómica ha quemado la población rural"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Lo que nos quema a todos, rurales y no rurales, son las autonomías, comarcas, senado, justicias, empresas públicas, comarcas, diputaciones provinciales, ayuntamientos y demás instituciones creadas para dar de comer a políticos, familiares y amigos. El gasto es tan elevado que no llega para sanidad, educación, cultura y gasto social. No quiera vendernos vd que el dinero se lo guardan en Madrid para fastidiarnos. El dinero lo gastan todos vds.