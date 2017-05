La subasta de renovables generará inversiones por más de 3.000 millones

La subasta de energías renovables finalmente ha sido de energía eólica, tal como denunció el sector fotovoltaico. De los 3.000 megavatios (MW) en licitación el miércoles, 2.979, el 99,3% de total, corresponden a proyectos basados en el viento, con inversiones previstas superiores a los 3.000 millones de euros; solo un MW a instalaciones fotovoltaicas (0,03%) y 20 MW al resto de tecnologías (0,66%).

La más satisfecha por los resultados es la industria eólica, ya que tras este concurso esta actividad sale de "varios años de letargo", según la patronal Asociación Empresarial Eólica (AEE). La puja se traducirá en la creación de unos 30.000 empleos, entre directos e indirectos, durante el periodo de instalación, antes del 2020. A su vez, la industria eólica reclama un calendario de subastas "que vaya más allá del 2020 y anticipe las necesidades del país de cara a su transición energética" hacia las fuentes 'verdes'.

Forestalia, el grupo aragonés que ya arrasó en la licitación de enero del año pasado, obtuvo 1.200 MW, el 40% de la potencia en concurso; y desarrollará una inversión, aliada con General Electric,de unos 1.300 o 1.400 millones de euros. Gas Natural ha cifrado en 700 millones el coste de desarrollo de los 667 MW que ha obtenido; yEndesa, a través de su filial Enel Green Power España, destinará 600 millones a poner en marcha los 540 MW que ha ganado en la licitación. Completan el listado grupos más pequeños como la firma gallega Norvento, con 128 MW; con unos 200 millones; y el grupo aragonés familiar inmobilairio y energético Brial, 237 MW y una inversión de unos 300 millones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(CNMC), que ha validado los resultados, fue crítica con la fórmula de subasta adoptada porque favorecía a unas tecnologías frente a otras. De hecho, algunas patronales del sector, como Unef, recurrieron alTribunal Supremo para que suspendiera la puja por considerar que favorecía solo a la energía eólica.También anuncian que denunciarán la reglas de la subasta ante las autoridades de laCompetencia en Bruselas. La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha afirmado que el resultado de la subasta constata que su neutralidad tecnológica "era falsa y deja fuera a otras tecnologías necesarias".

MISMO PRECIO, MENOS HORAS

Las reglas de la licitación permitieron que la eólica se adjudicara casi la totalidad de la potencia, a pesar de que la fotovoltaica ofrecía el mismo precio. Las normas establecían que, en caso de empate, que es lo que se produjo, ganaba la tecnología a la que se atribuyenmás horas de funcionamiento, que es la eólica.

Por su parte, Acciona, una de las grandes compañías de energías renovables, afirma que no acudirá a subastas como la del miércoles en España. "Primero tendría que cambiar la regulación", ha afirmado el presidente del grupo, José Manuel Entrecanales. "No es un modelo suficientemente atractivo el de las subastas en España", ha añadido. Destaca que la rentabilidad ofrecida y el hecho de que no se realice un precio fijo le restan atractivo. Además, la compañía, que ha celebrado su junta de accionistas, afirma que se centra en lainternacionalización.

El Ministerio de Energía ha destacado que la licitación se saldó con el máximo descuento posible, "lo que supone la introducción de nueva energía renovable en el sistema eléctrico sin necesidad de primas que supongan un coste para el consumidor". Las solicitudes presentadas superaron en más de tres veces la potencia adjudicada.

Pese a las críticas del sector solar, el ministerio defiende que se han adjudicado "aquellas instalaciones más eficientes y al menor coste para el consumidor".

El departamento de Álvaro Nadal considera que la puja "supone un paso decisivo para la consecución del objetivo del 20% de renovables en el 2020". España se encuentra actualmente por encima de la senda prevista de penetración de estas fuentes de energía, al alcanzar en el 2015 un 17,3%, muy por encima del 13,8% previsto para ese año, según Energía.