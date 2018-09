Al supermercado 'online' le cuesta despegar en España

Cada vez es más habitual utilizar Internet para comprar billetes de avión, prendas de vestir o incluso pedir comida a domicilio. Sin embargo, solo un 17 % de la población española ha hecho alguna de sus últimas diez compras en un supermercado 'online', un tercio de la penetración en Inglaterra, según un estudio de la consultora The Cocktail. Una cifra que se reduce todavía más conforme a la frecuencia de estas compras: Solo un 17 % de ese 17 % es un consumidor fiel al supermercado online y ha realizado al menos seis veces la compra a través de sitios web como Amazon, Mercadona o Carrefour.

La lenta evolución de los supermercados vía Internet queda patente en los datos de la CNMC, según los cuales las transacciones de comercio electrónico en "supermercados, hipermercados y tiendas de alimentación en España" se sitúan en 2,5 millones en el cuarto trimestre de 2017, solo un 23,9 % que el año anterior, mientras que otros ámbitos como el de los restaurantes han aumentado un 43 %. La compra de alimentos por Internet queda muy lejos de otros productos como prendas de vestir o libros y discos, sobre los que se han realizado 8,8 y 8,9 millones de transacciones, respectivamente, en los últimos tres meses de 2017.

El canal 'online' es más frecuentado por los millenials (23 %), las familias numerosas (34 %) y los residentes en Madrid (30 %) y Barcelona (22%).

LA DESCONFIANZA EN LA SELECCIÓN ES LA PRINCIPAL BARRERA





El 69 % de los encuestados no se fían que sea otra persona la que seleccione el producto que van a comprar, el principal motivo en un 42 % de los casos. "Lo que más desconfianza genera es delegar la selección del producto a una tercera persona con la que no tiene relación", explicó el director de desarrollo de negocio de The Cocktail, José Luis Antolín. Además, para un 55 % hacer la compra por Internet le obliga a estar en casa a una hora determinada y un 41 % alega que los gastos de envío encarecerán su compra.

Por otra parte, el carrito de la compra 'online' suele ser muy básico, debido a que los consumidores no incluyen productos frescos como la carne, la fruta o los huevos, estos últimos por temor a que no lleguen enteros, pero tampoco lácteos ni congelados porque creen que la cadena de frío no se mantiene, según The Cocktail. De hecho, para un 38 % de los encuestados es la entrega de pedido el momento más importante, siendo el estado de recepción de los productos la clave.

EL CORTE INGLÉS Y CARREFOUR, MÁS CUOTA 'ONLINE' QUE 'OFFLINE'

El Corte Inglés cuadriplica su cuota 'online' (8 %) frente a la tienda física (2 %), algo que también sucede con Carrefour (17 % ‘online’ frente a 14 % en locales), según The Cocktail que sitúa Mercadona como líder de la venta 'online' de alimentos con un 22 % de cuota, aunque en un porcentaje menor en comparación a la preponderancia de su tienda física con un 36 %, según los 1.500 consumidores encuestados por The Cocktail durante la primera y segunda semana de junio del 2018, es decir, antes de que el supermercado lanzase su nueva página web.

Por su parte, Amazon tiene una cuota del 14 % y Día mantiene un 8 % tanto en tienda como en Internet.