Los taxistas de Zaragoza se suman a la huelga contra Uber y Cabify

Este es el colectivo mas insolidaridad que he visto jamas,voy por partes acabo de pasar por la puerta de gran casa y eran las 12 horas, había 6 taxis parados( la huelga empezaba a las 00,00 horas del domingo, es decir ayer por la noche para aclararnos mas,alegan servicios mínimos, para urgencias, ancianos etc etc , yo no soy ningún anciano y me he acercado al primero de la parada le digo me puede llevar al barrio de las fuentes, me dice el señor suba no hay problema, le comento pero NO están de huelga, me responde bueno si pero no pasa