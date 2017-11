Tener cuenta bancaria será un derecho casi universal

El acceso a una cuenta bancaria de pagos básica será un derecho prácticamente universal. Solo quedarán excluidas las personas que puedan ser expulsadas del país, quienes no aporten la información requerida por el banco para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y aquellos que puedan perjudicar a los «intereses de la seguridad nacional o de orden público». Así aparece recogido en una directiva europea que el Consejo de Ministros incorporó ayer a la legislación española, con en torno a un año de retraso, y que entrará en vigor en unos días.

España es un país altamente bancarizado y la mayoría de los ciudadanos tiene acceso a una cuenta, pero la ley va a permitir acceder a ella a personas que hasta ahora estaban excluidas del sistema financiero por no ser rentables para los bancos, incluso aunque no tengan domicilio fijo. Las cuentas, eso sí, tendrán que estar residenciadas en una sucursal, no podrán ser on line, con lo que no se soluciona el problema de las poblaciones rurales que se han quedado sin oficina. Los ciudadanos que ya tengan una cuenta tampoco podrán pedir una básica, pero el Gobierno no ha establecido un mecanismo para evitarlo y confía en que los clientes sean «absolutamente responsables».

Las cuentas de pago básicas, un producto creado por la directiva europea, ofrecerán a los clientes el depósito de dinero, la retirada de efectivo en la entidad o en cajeros, la domiciliación de recibos, el uso de tarjetas de pago y prepago, y las transferencias. El Banco de España supervisará el seguimiento de la norma, cuyo incumplimiento será una «infracción grave o muy grave».

El Ministerio de Economía aprobará próximamente qué comisión máxima pueden cobrar las entidades por este servicio en función de las comisiones medias que se pagan ahora y del tamaño de la economía. Con este tope, que ha prometido que será «razonable», se buscará evitar que las entidades disuadan a los posibles beneficiarios de abrirse una cuenta. Fuentes del departamento estiman que es «posible» que este límite provoque una bajada general de esas tasas.

COMISIONES MÁXIMAS / Hasta entonces estarán en vigor las comisiones «ordinarias» actuales de cada entidad. Es decir, no se podrán imponer otras mayores. Además, los bancos tendrán la obligación de informar mediante un documento a sus clientes actuales y potenciales de las comisiones que les pueden cobrar, así como de proporcionarle información cada año de las comisiones que efectivamente les hayan repercutido.

El Banco de España establecerá los requisitos que deben cumplir ambos documentos, que deberán ser «precisos, breves y con una estructura clara». Asimismo, creará una pagina web gratuita que permita comparar las comisiones de estas cuentas básicas que aplique cada banco. Otras entidades también podrán crear estos comparadores, pero siempre bajo las directrices y la supervisión del organismo gobernado por Luis María Linde.

Los clientes tendrán derecho a trasladar su cuenta de una entidad de pago a otra, o dentro de la misma entidad a otra ubicación, en un plazo máximo de 13 días, o de seis días desde que la entidad recibe toda la información necesaria para ello.

Solo se podrá rechazar cuando el cliente tenga todavía pagos pendientes. Además, se podrá cancelar la cuenta en 24 horas, salvo que se tenga contratado otro producto que requiera tener abierta una cuenta (como un fondo de inversión).