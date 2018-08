Tensiones en el Corte Inglés

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Esto es la crónica de una muerte anunciada... en lentísima agonía. Desde la muerte de Ramón Areces, el Corte Inglés, empresa modelo de este país (y segunda más grande, después de Telefónica) no ha hecho más que eclipsarse lentamente olvidando todo aquello que la hizo ser la mejor y más puntera empresa en el sector de la distribución y con una gestión comercial a la cabeza de cualquier empresa, también europea. Hoy no es ni sombra de lo que fué y a uno le da pena entrar hoy en un C.I. y ver en lo que ha quedado convertido. Mientras tanto, todos estos personajes (que de distribución no saben nada), peleándose para ver quién coge una cuota de poder para seguir certificando el "Coma" en el que el C.I. se encuentra. Si Ramón Areces levantara la cabeza, se muere de nuevo a las pocas horas.