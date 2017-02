Toxo urge a pactar el aumento de los ingresos de la Seguridad Social

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, ha urgido al Pacto de Toledo a llegar a a un acuerdo para mejorar los ingresos de la Seguridad Social y a reforma la actual legislación sobre pensiones para suprimir los dos factores más polémicos: el de revalorización y el de sostenibilidad.

Al dirigente sindical no le ha sorprendido la reflexión de José Luis Escrivá, presidente de AIReF, que el miércoles dijo que hasta el 2022 la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas se reducirá el 7%. “Hay quien dice que será de un 30% en el año 2030”, ha señalado en un desayuno informativo.



CCOO ha calculado que si se mantiene la revalorización mínima del 0,25%, los futuros pensionistas, y con más posibilidad, quienes se jubilen en la próxima década, pueden perder hasta un 25% del valor de su pensión respecto a los jubilados en los últimos cinco años, teniendo en cuenta que la previsión de esperanza de vida es de 20 años más desde la jubilación

En todo caso ha recordado cómo se va recortando la tasa de reposición (porcentaje del salario que se convertirá en pensión) que en estos momentos está en torno al 72% y que la Comisión Europea, según Toxo, fija en el 48% en el 2050.

"En todo caso", ha subrayado Toxo "perderán poder de compra si la inflación evoluciona como dicen y, sobre todo, la pérdida es inevitable mientras se aplique la farragosa fórmula del factor de revalorización y el de sostenibilidad". El líder de CCOO ha destacado la urgencia para llevar a cabo una reforma a corto y largo plazo porque no solo se trata de resolver un problema coyuntural de merma de ingresos, ante el que el Estado siempre puede aportar recursos vía Presupuestos, sino de pensar en las futuras generaciones.

"No se puede fiar todo a que el empleo llegue a 20 millones de trabajadores. Eso no resuelve el problema si no lleva aparejado un empleo de calidad", ha dicho. Toxo ha reprochado al Gobierno "ignorar el mandato del Parlamento" por sus intentos de bloquear la proposición de ley de la oposición para que las pensiones suban el 1,2% para recuperar el poder de compra.

LOS EXPERTOS

En la comisión del Pacto de Toledo han comparecido este jueves dos catedráticos de Derecho Laboral, Jesús Cruz Villalón y María Lourdes López. Ambos también ha destacado la importancia de que los grupos políticos alcancen un acuerdo por consenso y duradero en el tiempo.

También han coincidido en que la implantación de planes privados que complementen la pensión pública, suscritos entre las empresas y los trabajadores, no deberían ser obligatorios, como otros expertos han defendido. En todo caso, consideran que este asunto se debe tratar en la negociación colectiva.

Lourdes López se ha mostrado en contra de que exista un impuesto específico para financiar las pensiones ya que ello supondría romper con el principio de separación de fuente de financiación de la Seguridad Social.