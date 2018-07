El turismo de Zaragoza se dispara pero los salarios solo suben el 2,8%

CCOO Aragón denuncia que en los últimos cuatro años los salarios en el sector turístico de Zaragoza subieron menos de un 3%, en concreto un 2,8%, lo que tiene como resultado contratos precarios, con cotizaciones más bajas de lo debido en una de las actividades más golpeados por la crisis. Esto contrasta con una subida de los visitantes del 39,9% entre los años 2013 y 2017, al pasar de 1,098 millones a 1,53.

Estos datos fueron dados a conocer ayer en rueda de prensa por la secretaria general de Servicios de CCOO Aragón, Marta Laiglesia, quien puso de manifiesto que a pesar del crecimiento de las pernoctaciones en un 40%, el número de trabajadores descendió un 9%, de 1.603 a 1.462 empleados. Esto ocurre, añadió, en un sector que emplea de forma directa a 57.000 trabajadores (un 10% del empleo total de la comunidad) y que representa un 8% del PIB regional, lo que equivale aproximadamente a 2.750 millones de euros.

La responsable de hostelería y turismo de CCOO Aragón, Carmina Ramos, reconoció que el preacuerdo firmado hace unos días por patronal y sindicatos, que busca conseguir a partir de 2020 un salario anual mínimo de 14.000 euros (1.000 euros al mes repartidos en 14 pagas), es una «luz positiva» pero denunció que el convenio de Hostelería en Zaragoza finalizó en el 2017 y desde que se planteó la negociación en enero del 2018 no se ha avanzado nada. «Ni siquiera hay vigencia de convenio, no tiene sentido que no negocien. Solo se ríen de nuestras propuestas», dijo. Lamentó además que los convenios se incumplan en todo el territorio nacional y que ya tienen puestas denuncias en el Juzgado de Madrid. Y añadió que, de seguir así la situación, denunciarán a la patronal Horeca Zaragoza ante el SAMA (Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje).

2,19 € POR HABITACIÓN

Los fríos datos tomaron un calor humano con el testimonio de Gloria Di Stefano, camarera de piso en un hotel de Zaragoza. «Tenemos una sobrecarga impresionante. Firmamos un contrato de 800 euros al mes pero la letra pequeña que no vimos conllevaba que para cobrar eso debíamos hacer 450 habitaciones por lo que cobramos 2,19 euros por habitación», aseguró,. «Si queremos un salario decente –añadió– debemos trabajar sin descanso toda la semana. A mí me ha pasado que a final de mes me digan que debo habitaciones. Hemos pasado de cobrar poco a deber«.

Por esto motivo, el sindicato reclama un pacto de turismo a nivel nacional que garantice salarios económicos apropiados y derechos laborales para los trabajadores. Este acuerdo de momento cuenta con la oposición de las patronales del sector, señalaron desde CCOO.