USO llevará a AENA ante la Audiencia Nacional por el impago de los pluses de vigilancia en los aeropuertos

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO (FTSP-USO) ha presentado ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), como paso previo a las denuncias ante la Audiencia Nacional, un conflicto colectivo para garantizar el abono del plus variable a los vigilantes de seguridad que prestan servicio en los aeropuertos españoles dependientes de la empresa AENA.

En un comunicado, el sindicato recuerda que reclaman el abono del plus variable, así como el pago correcto de los pluses de filtros y radioscopia "que tampoco se abonan de la forma establecida", además de las subrogaciones de los auxiliares de servicio que en muchos casos reciben salarios inferiores a los que venían percibiendo hasta ahora.

Los vigilantes de seguridad tienen derecho a cobrar una cantidad adicional a su salario de 0,68 euros por hora efectiva de trabajo con un incremento salarial del 2 % anual, según el acuerdo de contratación alcanzado a finales del 2017 entre Aena, sindicatos y empresas del sector después del conflicto registrado en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Además, en el caso de los vigilantes de los arcos de seguridad de los aeropuertos (sistemas de radioscopia) se sumará una cantidad adicional de 1,19 euros por hora efectiva de trabajo y los que gestionan las filas de pasajeros que pasan por los arcos (gestión de filtros) otros 0,60 euros por hora que también se incrementará un 2 % cada año.

"Los vigilantes de seguridad que prestan servicios en los aeropuertos aún no han recibido en sus nóminas este plus económico, recogido tanto en el pliego de condiciones de la licitación de AENA como en el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad", sostuvo en un comunicado el secretario general de la FTSP-USO, Basilio Alberto Febles, quien añade que las empresas adjudicatarias "desconocen los criterios que se van a utilizar para el abono de este plus".

Por todo ello, la Federación va a presentar la denuncia correspondiente para "intentar aclarar estos conceptos en el acto de mediación, o bien solicitar una nueva reunión de la Mesa de Fomento, donde se llegó a este acuerdo, para clarificar y cuantificar los conceptos y cantidades a abonar de los vigilantes de seguridad".