Los vinos de Cariñena afianzan su presencia en el mercado asiático

Las bodegas de la Denominación de Origen (DO) Cariñena refuerzan la conquista del mercado asiático. La DO ya comercializó el año pasado cinco millones de botellas en 13 países del continente –con China, Japón y Hong Kong a la cabeza– tras registrar un crecimiento de casi el 14%, unas cifras que el Consejo Regulador prevé superar este ejercicio. «Seguramente este año batiremos ese récord; estamos muy satisfechos porque estos países están respondiendo muy bien a las acciones promocionales», destacó ayer a este diario el presidente de la DO, Ignacio Casamitjana, tras presentar la campaña de promoción Sorpresas en el restaurante, que repartirá 20.000 euros en premios.

Aunque Alemania, Reino Unido y EEUU siguen siendo los principales mercados de la denominación, Asia no para de ganar terreno, impulsando aún más su fuerte presencia en el exterior. Actualmente, las 33 bodegas de la DO exportan el 68% de su producción a 58 países, aunque la gran parte de las ventas se concentran en una veintena.

Ahora, el gran reto de la denominación es incrementar sus operaciones en el mercado nacional. «Esa cuota del 32% nos parece escasa y debemos trabajar para aumentarla», indicó Casamitjana. Para ello, el Consejo prevé realizar campañas de promoción en el país similares a la que se presentó ayer en el Pignatelli. «Las acciones que hacemos en el exterior tienen un mayor feedback porque el mercado nacional está muy saturado, pero debemos seguir intentándolo», insistió.

mismas ventas que en 2017 / En global, la DO prevé mantener las cifras del 2017, cuando en todo el mundo comercializó 52 millones de botellas. «Como la cosecha del año pasado fue un poco baja en cuanto a producción tenemos ciertas limitaciones, así que con igualar o elevar un poco el volumen de negocio estaríamos satisfechos», apuntó el presidente.

La vendimia de este año se prevé mucho mayor, con 93 millones de kilos de uva (frente a los 73 del 2017). «Es un 15% más que la media de los últimos diez años», subrayó Casamitjana, que destacó que la climatología ha sido muy favorable. La recolección comenzará en unos días y la tradicional Fiesta de la Vendimia se celebrará el 22 y 23 de septiembre.