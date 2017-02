Los 10 grandes olvidados de los Oscar 2017

Hubo quienes pasaron meses detectando patrones y escuchando rumores y, aun así, no lograron acertar de pleno la lista de quienes aspiran a llevarse el Oscar pasado mañana. No hay criterios claros -los méritos artísticos cuentan, pero poco- y, por eso, generan tanto morbo quienes han sido nominados como aquellos que podrían haberlo sido pero no lo fueron. Conozcamos a estos últimos.

EL SILENCIO A 'SILENCIO'

Martin Scorsese, el más grande cineasta americano vivo, completa la que quizá sea su obra magna, ¿y la Academia lo ignora? Está feo. No es difícil entender por qué esta odisea religiosa no causó furor entre quienes votan: 'Silencio' es un filme demoledor, y de tres horas. Pero eso no justifica que aspire solo a la mejor fotografía. ¿Cómo es posible que hasta 'Passengers', película lamentable, tenga más nominaciones?

¿DÓNDE ESTÁ AMY ADAMS?

Hollywood adora a Amy Adams -la han nominado cinco veces-; pero pese a que 'La llegada' ha sumado ocho nominaciones a ella, en su día considerada la rival a batir, le han enseñado la puerta aunque es el alma de la película. En su lugar, entre las actrices protagonistas que sí han sido nominadas encontramos, una vez más, a Meryl Streep. Mensaje para los académicos: La Streep no necesita ser nominada cada año.



EL EXTRAÑO CASO DE 'SULLY'





Tiene un director, Clint Eastwood, al que la Academia siempre ha tratado bien; y un protagonista, Tom Hanks, al que el carisma se le cae de los bolsillos. ¿Por qué, entonces, 'Sully' solo aspira a un Oscar, y uno técnico? Tal vez porque recrea un accidente de avión en el que no hubo muertos y, por tanto, le falta drama. En todo caso, un dato: Tom Hanks tiene dos estatuillas pero no le nominan desde hace 16 años. Muy raro.



POCO AMOR POR 'LOVING'





Cierto que Ruth Negga logró con motivo un puesto en la final por el título de mejor actriz, pero 'Loving' no compite por nada más pese a ser un tipo de cine que a los académicos les chifla: es una historia de época que habla de algo socialmente relevante e incluye grandes interpretaciones. Quizá algún discurso melodramático más y algunos violines extra en la banda sonora habrían aumentado sus opciones.

PABLO LARRAÍN, UN 'OUTSIDER'

Quien lo conozca sabrá que el trabajo de Natalie Portman en 'Jackie' no luciría tanto de no ser porque él estaba tras la cámara. Pero es que además de 'Jackie' Larraín dirigió otro 'antibiopic', 'Neruda', cuya ausencia en la lista de candidatas clama particularmente al cielo. Por otra parte, cuanto más tiempo tarde el chileno en hacer el tipo de cine que Hollywood premia, mejor para él… y para nosotros.



BOICOT A 'EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN'

En cuanto debutó en Sundance los expertos se imaginaron a 'El nacimiento de una nación' rodeada de estatuas doradas. Luego salió a la luz que su director, Nate Parker, había estado envuelto en un caso de violación. Las explicaciones que dio entonces sobre el tema fueron esquivas. ¿Resultado? A Parker no se le espera ni en la ceremonia de este año ni en las de los próximos diez. ¿Quién dijo que aquí lo importante son las películas?



NI RASTRO DE BUSCANDO A DORY



Hubo un tiempo en el que la candidatura de Pixar en la categoría de mejor película de animación se daba por sobreentendida. Ya no. La secuela del primer largometraje que dio un Oscar a los estudios ha sido ignorada en beneficio de, entre otras, pequeñas obras extranjeras como 'La tortuga roja' o 'La vida de Calabacín'. Sea cual sea el motivo, para Pixar es una señal: hay que ponerse las pilas.



ADAM DRIVER, EN OTRA LIGA

Adam Driver es un actor extraordinario, y en el último año ha ofrecido las dos mejores interpretaciones de su carrera. Pero una de ellas viaja a bordo de 'Silencio', película que la Academia decidió tachar de su lista; y en el caso de la otra, que ocupa el centro de esa maravilla llamada 'Paterson', tenía la estadística en su contra: nunca antes un actor ha sido nominado por dar vida a un conductor de autobús.



'DEADPOOL', OTRO AÑO SERÁ



La ampliación del número de aspirantes al Oscar a la mejor película se hizo precisamente para favorecer la inclusión de títulos de vocación más comercial como este. Y, si por un lado es solo cuestión de tiempo que el cine de superhéroes se cuele entre las candidaturas en la categoría reina, bien pensado era poco probable que la Academia concediera ese honor a una película como 'Deadpool', que incluye chistes de cacas.



'ANIMALES NOCTURNOS', Y GRACIAS



A decir verdad, igual de asombrosa que su ausencia en las principales candidaturas lo fue en su día su presencia en las quinielas. Pese a que en el festival de Venecia la aplaudieron a rabiar, la crítica y el público le han hecho el (poco) caso que merecía. Aun así entre los nominados a mejor actor de reparto está Michael Shannon, lo único salvable de la película. A veces la Academia incluso acierta.