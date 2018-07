«A diario se utilizan palabras que vienen del aragonés»

Zarré os uellos, «cerrar los ojos» en aragonés, es el título del nuevo disco de la cantante aragonesa Elena Martínez, una magnífica recopilación de doce poemas de Ánchel Conte convertidos en canciones llenas de lirismo y belleza, con la colaboración de Roberto Montañés, integrante del grupo Los Gandules, Pedro Oliver o Fátima Blasco, entre otros.

Moviéndose entre el folk aragonés y el pop, la cantante aseguró que el disco «es el resultado» de todos sus «gustos musicales» ya que «se podría definir como música de autor, pero también hay alguna canción con tintes diferentes».

DIFÍCIL ELECCIÓN DE LOS TEXTOS / «Para seleccionar los poemas, me leí todos. Primero, escogí los textos que más me gustaron y, después, me quedé con los que era más fácil musicalizar», contó Elena Martínez. Además, la artista confesó que «considera a Ánchel Conte una figura indiscutible en la recuperación del aragonés» y que «la calidad de su obra es evidente y sus poemas muy intimistas». En este sentido, Elena Martínez afirmó que elegir dedicar su primer trabajo en solitario a este escritor aragonés es como «hacerle un homenaje por la labor de su obra y de reconocer su trayectoria como escritor».

El disco también incluye una versión del poema Mai, el más conocido probablemente de Ánchel Conte, cuya versión existente la cantante quiso mantener, ya que este ya lo había musicalizado antes Gabriel Sopeña, aunque con «algunas modificaciones» para poder hacerlo más suyo.

Así, la cantante reconoció que cantar en aragonés es «una manera de preservar nuestro patrimonio cultural y de que llegue a más gente, porque parece que nunca se le ha dado importancia. En realidad, en toda la geografía aragonesa se utilizan a diario palabras que vienen del aragonés y la gente no es consciente de ello», declaró con contundencia Elena Martínez.

Hasta ahora, la acogida del disco por parte del público ha sido bastante buena, según aseguró la propia Martínez. De hecho, la cantante aragonesa reiteró que «todos los que lo han escuchado han dicho que les transmite mucha calma».

UNA IDEA DE MUCHO TIEMPO / Por otro lado, al llevar bastante tiempo alejada de los escenarios, Elena Martínez afirmó que «cuando encuentras un hueco, te pones a hacer cosas que te gustan y esto de musicalizar poemas era algo que llevábamos pensando mucho tiempo». Ahora, acaba de ver la luz el disco que ha contado con la ayuda del departamento de Política Lingüística del Gobierno de Aragón.

Si tuviera que elegir una sola canción del disco, Elena Martínez garantizó que, sin dudarlo, sería Zarré os uellos, la que da nombre al propio disco, porque «es una especie de juego de palabras, haciendo alusión a la lengua aragonesa, para intentar que no cierre los ojos del todo, que no termine muriendo».