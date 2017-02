«A los españoles no les interesa la cultura»

Y por eso de que no nos interesa en este país la cultura se metió a Ministra de Cultura. Así cobraba buen sueldo y de paso, sacó una ley que permitía cerrar webs sin pasar antes por un juez para que decidiera si era legal o no. La cultura cala entre la ciudadanía a través de años de educación y de promoción de la verdadera cultura (no las películas de amigos subvencionadas o los cantantes de radiofórmula). Y de todo esto, no se ha preocupado nunca, señora González-Sinde.