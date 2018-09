«Estamos en un momento bonito», reconoció ayer El Torres con respecto a la situación de la industria del cómic. Este guionista de viñetas malagueño, nominado a los premios Eisner y Harvey en Estados Unidos, estuvo ayer firmando ejemplares de sus obras en la tienda MilCómics de Zaragoza y, según dijo, en la capital maña «siempre» le tratan muy bien. «A los del sur a veces nos da pereza que nos saquen de allí, pero siempre que vengo a Zaragoza me tratan de lujo. Cuando vengo mi mujer siempre me acompaña porque, según dice, tiene que ir a saludar a la Pilarica», explicó. El Torres estará presente también en el Salón del Cómic Hispano Francés de Jaca.

Uno de los últimos trabajos de El Torres fue un cómic de terror sobre la figura del pintor aragonés Francisco de Goya, y esta fue una de las obras que más curiosidad suscitó ayer durante la firma. «De los lectores lo que más curioso me resulta es la lectura que hacen de lo que escribo, que a veces no coincide con mi idea inicial pero que es válida igual», confesó. Sobre Goya. Lo sublime terrible, el guionista explicó que a pesar de tener una idea inicial, «Goya después te coge, te atrapa y te dice por donde tienes que ir. Luego te preguntas en qué momento perdiste el camino que llevabas», contó también.

Al ser preguntado si se siente valorado como escritor, El Torres quiso recordar que el éxito en España le llegó cuando le empezaron a premiar en los Estados Unidos. «Este trabajo me ha costado esfuerzo y ruina. Esto es una vocación y llega un momento en el que uno no se plantea hacer otra cosa. Hay veces en las que uno se pregunta por qué está haciendo esto y no ha hecho una oposición, pero te das cuenta de que todo hubiera sido completamente distinto», dijo para después concluir: «Los lectores siempre han estado ahí, ahora hay más gente que se fija en nosotros».