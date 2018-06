Alexa entre las olas, la nueva novela de Ana Cantarero

Ana Cantarero acaba de publicar Alexa entre las olas, una novela que mezcla sol, playa y emociones fuertes, unas protagonistas muy divertidas, un surfero sexy, rock and roll y una furgoneta vintage.

¿Qué responderías a tu mejor amiga si ésta te propusiera abandonar tu vida para pasar un verano en una aldea costera de Portugal? «El plan suena idílico, pero nosotras no nos podemos permitir vagabundear por los pueblos». Pero imagínate que te invita a su boda el hombre con el que has convivido durante tres años y del que todavía crees que sigues enamorada... «Mañana solicitaré una excedencia por seis meses a mi jefe y si me la concede, cuenta conmigo para viajar a Portugal».

Así comienza la historia de Alexa entre las olas, un libro que responde, según su autora, «a esa necesidad que casi todos hemos experimentado alguna vez de romper con todo y perderte en la montaña o en una playa paradisiaca». Para escribirla, «no solo viajé hasta un pueblo diminuto en la costa portuguesa; también me alojé en un campamento surfero muy hippy, viví en comuna y me vi obligada a cabalgar mi primera ola», destaca.