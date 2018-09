Alfonso Cuarón y Netflix conquistan Venecia con 'Roma'

Aparecía en la terna de favoritas y cumplió con los pronósticos: 'Roma', del mexicano Alfonso Cuarón, conquistó el León de Oro en la 75ª edición de la Mostra de Venecia. Se trata de la primera producción de Netflix que se alza con el máximo galardón en uno de los grandes festivales.

Cuarón llegó a la competición de Venecia de rebote, después de que él y su película fueran rechazados para participar en mayo en la del Festival de Cannes. La decisión, por supuesto, no tuvo que ver con criterios artísticos. 'Roma', recordemos, ha sido producida por Netflix, y el festival francés vetó la presencia en la sección oficial de cualquier película auspiciada por la plataforma por 'streaming'.

El León de Plata al mejor director fue para Jacques Audiard por 'The Sisters Brothers', mientras que el Gran Premio del Jurado recayó en 'The favourite', de Yorgos Lanthimos, y el premio especial del jurado en 'The nightingale', de Jennifer Kent, película que también ganó el premio a mejor actor emergente para Baykali Ganambarr. 'La balada de Buster Scruggs', de Joel y Ethan Coen y producida por Netflix, se llevó el galardón a mejor guión, mientras que Willem Dafoe se alzó con la Copa Volpi a mejor actor por su papel de Van Gogh en 'At eternity's gate', de Julian Schnabel. La Copa Volpi a mejor actriz fue para Olivia Colman por 'The favourite', de Yorgos Lanthimos.