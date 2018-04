Amaia: "Me llevo a Eurovisión el libro 'España de mierda'"

Poco antes de poner rumbo a Portugal, donde el próximo 12 de mayo se celebrará el Festival de Eurovisión, Amaia y Alfred, representantes de TVE en el veterano certamen, han participado este viernes en su último acto público ante la prensa. La expectación era máxima en el Teatro Real de Madrid, escenario, precisamente, en el que en 1969 Salomé se proclamó vencedora del festival con 'Vivo cantando'. Será un buen augurio o no, pero lo que ha hecho saltar la chispa en el encuentro ha vuelto a ser la espontaneidad de los jóvenes artistas, especialmente en un tema ajeno a la cita portuguesa.

A la pregunta sobre qué se pensaban meter en la maleta -se van a Lisboa el día 3-, Amaia no ha podido ser más explícita:'Yo, el libro 'España de mierda'', en referencia al regalo que por Sant Jordi le hizo su compañero. La risa ha sido generalizada. Alfred, con autoridad, ha proseguido: "¡Nada más que añadir! Ahora haced alguna pregunta más..." "¿Habéis flipado con la reacción?", se ha oído por el fondo. "El libro lo han agotado en Amazon -ha dicho el joven-. Habéis hecho la promoción más grande de la historia. [Albert] Pla me quiere dar dos besos..."

Amaia ha rematado: "Estamos supercontentos, pero nos ha soprendido; no nos lo esperábamos" Y la cantante ha desvelado que todavía no había leído el libro de autos. "Nos encantó lo que dijo Pla. ¡Qué bonias palabras!", ha comentado en relación al tuit que el cantautor lanzó tras saltar la polémica.

"Una cuestión de opinión"

Pero aquí no ha acabado la cosa. Otro periodista le ha preguntado a Alfred si considera que estuvo '"acertado" con esa acción. "El título no se vio en ningún lado... Es como una cosa de niños", ha soltado el catalán, mientras que Amaia concluía que todo era "una cuestión de opinión". "Todo es respetable, pero no por ello me lo va a dejar de regalar", y dirigiéndose a su pareja, le ha exclamado: "¡Gracias por el libro!". Lío zanjado.

Otra cuestión extraeurovisiva -la polémica sentencia que ha eximido del delito de violación a 'la manada'- ha levantado el aplauso unánime en la sala. Amaia, pamplonica, se ha puesto muy seria: "Es vergonzoso y, al final, esto es lo que importamos las mujeres en este país". Nada más que añadir.

Ya en materia festivalera, Amaia y Alfred han desvelado que el día 12 estarán solos en escena interpretando 'Tu canción' y que no llevarán ningún instrumento. "En Eurovisión no hay música en directo; sería raro tocar una guitarra y un piano", ha comentado Amaia. Ambos han confirmado que el vestuario ya "está decidido" y que se están haciendo los "últimos retoques".

"Estamos supercontentos con la escenografía; va a quedar algo muy natural -ha explicado Alfred-; simplemente somos nosotros con nuestras cosas [risa generalizada]". Y le ha soltado, picarón, al periodista: "Usa la imaginación, espero haberte ayudado".

"Con adrenalina"

Sobre los nervios ante su gesta en Lisboa, Amaia ha asegurado que hace un tiempo estaba "más nerviosa": "Después del trabajo y las promociones nos sentimos muy preparados. No tenemos motivos para estar nerviosos". También se ha referido al lugar en el que 'Tu canción' podría quedar. "La posición no importa mucho: estamos centrados en hacer una buena actuación. Estamos con adrenalina, pero no nerviosos", ha admitido.

La pareja interpretó este jueves una versión en inglés de 'Tu canción' -adaptada por Paula Rojo- en un concierto entre amigos. Al final del mismo, Amaia y Alfred recibieron su primer Disco de Oro por las ventas de esta melodía. En el Teatro Real, han visionado el vídeo oficial de la nueva pieza, que incluye imágenes de su niñez y de su paso por la Academia. Y Alfred, pura sensibilidad, no ha podido contener las lágrimas. "¡Qué emocionante recordar...! Hemos trabajado muy duro". La cuenta atrás para Lisboa acaba de empezar.