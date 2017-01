Aragón salta al escenario del teatro español

ARAGÓN EN EL TEATRO ESPAÑOL

Enrique Gallud Jardiel

A lo largo del tiempo el teatro ha encontrado en lo aragonés y en los aragoneses una buena fuente de inspiración para temas, escenarios y personajes. Enrique Gallud Jardiel --en quien flamea la llama del teatro, ya que es nieto de Enrique Jardiel Poncela-- ha hecho una exigente labor de búsqueda y documentación sobre esta cuestión; el resultado es el libro Aragón en el teatro español, de la editorial Doce Robles.

El autor rastrea tanto los hechos históricos, legendarios y milagrosos como los personajes reales y ficticios de origen aragonés que de una forma u otra se han visto reflejados en los escenarios. Lo hace en capítulos en general breves que recorren la historia, desde las apariciones de la Virgen hasta el no por ateo menos religioso Luis Buñuel. En el camino se van recordando otros episodios --como la campana de Huesca, los amantes de Teruel, la leyenda del Trovador o los sitios de Zaragoza, entre otros--, así como personajes reales, entre los que no podía faltar Alfonso el Batallador, Goya o Fernando el Católico . No faltan los pasajes y capítulos dedicados a tipologías o arquetipos aragoneses, con el siempre socorrido baturro rústico pero noble y de buen corazón, o las zarzuelas con Gigantes y cabezudos como título más señalado.

Más de 200 obras dramáticas que van desde el siglo XV hasta prácticamente hoy mismo aparecen recogidas en este elaborado trabajo. Y aun así, lo más interesante del libro es que Enrique Gallud no se limita a mencionar obras y autores, sino que cita los fragmentos en que Aragón hace acto de presencia en los textos. Así, se convierte en una auténtica antología del teatro español y su relación con lo aragonés, en la que sin duda el curioso lector encontrará una valiosa cantidad de referencias.