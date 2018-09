Arbolé abre su curso y propone 138 funciones hasta diciembre

«La principal novedad de esta temporada es que estamos consolidados, que el teatro sigue abierto y que seguimos teniendo programación. El balance del año pasado es muy positivo, volvimos a recuperar espectadores después de años bajando por la crisis». Con estas palabras presentó ayer Esteban Villarrocha la nueva temporada del Teatro Arbolé, que tiene las miras puestas en el 2019, cuando celebrará los 40 años que lleva en funcionamiento la compañía, los 30 que se cumplen desde que se instalaron en una sala de teatro y los 25 que llevan haciendo su espectáculo de títeres, con Pelegrín a la cabeza, en la zaragozana Plaza de los Sitios durante las fiestas del Pilar.

Y siguiendo esa misma línea de que la continuación es ya en sí mismo una novedad, este primer fin de semana, el Teatro Arbolé ofrecerá a los espectadores su ya mítica función de Los tres cerditos. Esta será la undécima ocasión en la que comiencen la temporada de teatro familiar e infantil con esta obra, los mismos años que llevan asentados en su sala del Parque del Agua. «Abrir la temporada con Los tres cerditos es ya una tradición. No te puedes considerar un buen zaragozano si no la has venido a ver, es como pasar por el manto de la Virgen del Pilar», bromeó Villarrocha.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Pero antes, el jueves se abrirá el telón oficialmente de la temporada con la obra de títeres para adultos de Javier Aranda Vida. Aranda, que está exhibiendo está función en medio mundo y que ha recibido ya más de media decena de premios por la misma, reconoció que el Teatro Arbolé es su «casa» y que las primeras ideas del espectáculo surgieron en este teatro. Vida se podrá ver este jueves a las 21.00 horas, mientras que el viernes está reservado para el estreno Gorgonas, de las compañías aragonesas Factory Producciones y Cardiaca & Plástica. Gorgonas es una obra para el público adulto dirigida por Helena Soriano y protagonizado por las experimentadas Vicky Tafalla y Esther Ferrández. El texto se basa en la historia de dos glorias del Hollywood de los 50 que se reencuentran años después, cuando se pone de manifiesto la tensa pero amistosa relación que les une.

Estas tres funciones serán el primer paso de una temporada que hasta diciembre tiene programadas 138 funciones de 35 compañías diferentes, 7 de ellas aragonesas y 9 internacionales. Durante estos cuatro meses próximos, resaltan por su entidad varias obras dirigidas al público familiar como Un cadáver exquisito de la compañía balear Estudi Zero (13 y 14 de septiembre) o The Table, del grupo inglés de teatro Blind Summit (20 y 21 de septiembre). Esta última, además, es parte del festival de artes escénicas Zaragoza Escena, que comenzará el 14 de septiembre.

A pesar de que, según comentó Villarrocha, el 80% de la programación del Arbolé está dirigida al público infantil, en este primer cuatrimestre de la temporada también habrá espacio para los adultos. Durante las fiestas del Pilar llegará al Parque del Agua el Es-puto cabaret, una función repleta de humor y carcajadas de los andaluces El espejo negro que se ha gestado bajo el paraguas de la Red de Teatros Alternativos. Durante los meses de noviembre y diciembre se desarrollará la cuarta edición del ciclo Les Refusés, esta vez conformado por cuatro reestrenos: El paraíso de los necios, Cariño, Atrapados en la red y ¿Y tú, a quién traes?.

Así, se pone en marcha un nuevo curso en el Arbolé, con una apuesta, según sus responsables, «humilde, porque ahí radica la esencia del teatro». Villarrocha, que se mostró muy satisfecho, enfatizó en varias ocasiones que «el talento no tiene patria».