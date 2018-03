Ariadna Redondo llena el Mercado de jazz y soul

Ariadna Redondo, cantante, pianista y compositora zaragozana con amplia experiencia en proyectos musicales que abarcan géneros tan dispares como el jazz, el pop o el soul, actúa esta noche, a las 21 horas, en el Teatro del Mercado de la capital aragonesa, dentro del ciclo Vagón de lujo.

La artista, participante en la actual edición del programa televisivo Got Talent de Telecinco, inició en 2017 un proyecto musical en solitario en el que presenta sus propias composiciones junto a versiones de artistas como Michael Jackson, Sting, Norah Jones o Luz Casal.

Sobre el escenario, Ariadna Redondo interpreta su música al piano y se sirve de la tecnología loopstation, para grabar armonías, efectos vocales y percusión, usando únicamente su voz como instrumento.

Diversión, improvisación e interacción con el público están siempre presentes a lo largo del espectáculo. El espectador se sumerge en una experiencia sensorial dulce y desgarradora a partes iguales. Capa a capa, nota a nota, presenciamos cómo esta artista superpone armonías vocales en la construcción de cada tema, convirtiéndonos en testigos de excepción del proceso de creación musical.

No es la única actuación musical programada para esta noche en Zaragoza. Así, en La bóveda del albergue estará, a las 22.30, Jorge da Rocha, músico portugués formado en el Taller de Músics de Barcelona. Después de dar la campanada con su primer trabajo, These are a few of my favourite songs (Whatabout Music, 2016), presentó en septiembre pasado su segundo álbum, To Drop and Let Go (Whatabout Music).

El portugués interpretará hoy canciones de su anterior disco, con versiones de artistas contemporáneos que van de Radiohead a The White Stripes, y, sobre todo, los temas propios que construyen su último trabajo.

Una oportunidad para disfrutar de un músico que pasa el pop, el rock y la electrónica por el filtro del jazz, sólamente escudado por su voz, su contrabajo y un auténtico festival de loops.

Por otra parte, la sala Rock and Blues dedica su noche al flamento, con alguno de los músicos más destacados de este género del panorama aragonés. Y en la sala Creedence, el programa de radio Vivo Rock, que emite TEA FM, recibe a Embers Path, grupo de skapunk influenciado por bandas de ska noventero como Rancid, NOFX, y más antiguas como The Specials o Bad Manners.