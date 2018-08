Arte y naturaleza trabajan juntos por la inclusión

Arte y naturaleza conviviendo en el mismo espacio. Ese es el propósito de la recién inaugurada exposición Un susurro del paisaje, que se podrá visitar en el Espacio Pórtico del Museo Pablo Serrano hasta el próximo 23 de septiembre. La sala acoge seis conjuntos artísticos inspirados en elementos naturales y que se engloban dentro del llamado land art, una disciplina que busca inspiración en el paisaje. El trabajo lo han llevado a cabo más de 20 usuarios, voluntarios y trabajadores del Espacio Visiones de la Fundación Rey Ardid, que trabaja por la inclusión de personas con diversidad funcional. Además, la iniciativa es parte del proyecto europeo ArtBilities: Everyone is an artist, financiado por Erasmus + y en el que, además de Zaragoza y Granada, han participado también ciudades de Hungría, Italia y Portugal.

El acto de presentación de esta muestra acogió ayer a más de cincuenta personas que, además de disfrutar con la exposición, pudieron contemplar una coreografía creada por la compañía de danza Pares sueltos e interpretada por parte de los artistas que han configurado Un susurro del paisaje. Nacho Arantegui, que ha guiado a estos voluntarios en la creación de las obras, se mostró muy feliz tras la actuación, y recordó que todo es «fruto del trabajo de dos años», después de lo cual tuvo que interrumpir su discurso por la emoción.

El primero de los trabajos que se puede contemplar en el Espacio Pórtico comparte nombre con la exposición. Se trata de un documento audiovisual en el que el espectador puede ser testigo del trabajo de campo y formación que los creadores de las obras llevaron a cabo para poder realizar su trabajo.

Del resto, destaca la utilización de elementos del entorno de la ribera del Ebro, como romeros, ramas y guijarros decorados con metales preciosos, así como los dibujos del entorno natural zaragozano realizados por los integrantes de este proyecto y que están expuestos en forma de collage. Por último, llaman la atención dos composiciones que brillan en la oscuridad realizadas con semillas y pinturas flúor.

nuevos métodos / «En este proyecto lo que se pretende es, a través de metodologías innovadoras de educación no formal, conseguir la inclusión de personas con diversidad funcional», explicó ayer Marigel Pinilla, directora del centro rehabilitación y apoyo psicosocial de la Fundación Rey Ardid. Por su parte, Toni Martínez, director general de Innovación, Equidad y Participación del Gobierno de Aragón, recordó el papel prioritario de las políticas de inclusión, «no solo a través de la educación sino también con el arte como herramienta».

Precisamente, el proyecto ArtBilities: Everyone is an artist (que traducido significa todo el mundo es un artista), lo que persigue es trabajar sobre el estigma, el aislamiento, la exclusión social y la dificultad de acceso al mundo cultural y artístico a través de la sensibilización, el empoderamiento, la creación de espacios participativos y el acercamiento de actividades culturales y artísticas.

Todo el proceso de creación se ha dividido en tres fases: la formación, la realización de las obras y, por último, la difusión, una etapa del trabajo que llevará hasta Hungría a dos de estos nuevos artistas el próximo diciembre.