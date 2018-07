La bajada del IVA del cine ya repercute en los espectadores

Después de seis años de protesta, ayer entró en vigor la reducción del IVA del cine del 21% al 10%. Tras la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado la semana pasada, muchos ciudadanos se habían mostrado expectantes ante una posible bajada de los precios de las entradas. Y tras publicarse en el BOE, la reducción ya es una realidad en muchas de las salas zaragozanas (Cinesa bajó ayer el precio de las entradas 80 céntimos; y Zaragoza Urbana, 70 en el caso de los Palafox; y 60, en el de Cervantes y Aragonia); mientras que otras, como Yelmo, todavía no ha desvelado su decisión. «Estamos trabajando en nuestra política de precios y la semana que viene lo contaremos», señalaron.

Cinesa, que en Zaragoza administra los cines de Puerto Venecia y Gran Casa hizo efectiva ayer una bajada de casi un 10%. La entrada de adulto general, sin ningún tipo de descuento, pasa de valer 8,50 a 7,70 euros, mientras que las de jóvenes y jubilados, de 5,60 a 5,10 euros. Las entradas que incluían algún tipo de promoción, como las del día del espectador (miércoles) y las compradas en web, no han sufrido modificaciones y siguen a 4,90 y 6,50 respectivamente.

UNIFICACIÓN DE PRECIO / Por su parte, Zaragoza Urbana (que agrupa las salas de Aragonia, las del Palafox y la del Cervantes) ha decidido igualar los precios de la entrada de adulto en sus tres cines. Hasta esta misma semana, una entrada sin ningún descuento aplicado costaba en los cines Palafox 8,60 euros y en el Cervantes y Aragonia 8,40. Desde ayer, con el nuevo precio actualizado, valen 7,90 euros, lo que supone una rebaja de entorno al 7% de media. El resto de precios se mantienen sin cambios.

Entre los espectadores, la satisfacción era la opinión más extendida. «Estoy encantada. Ahora vendré mucho más al cine», dijo Trini, a lo que su marido añadió: «Sabíamos que había bajado el IVA, pero la verdad es que no me he dado cuenta porque hemos comprado entradas de jubilados». En la misma línea opinó otro joven espectador, que admitió que no le repercutía la bajada porque la entrada para jóvenes «ya era baja antes también». Y es que, en la práctica, casi todos los espectadores se suelen servir de las promociones ya existentes de las salas para conseguir precios más bajos. «Desde que se puede, siempre la compró en internet, y esas no han bajado», contó una mujer acompañada de sus hijos.

«Me parece bien que hayan bajado el IVA al cine, pero la verdad es que en Zaragoza no es muy caro. En ciudades como Madrid o Barcelona, donde una entrada te cuesta 12 euros, supongo que sí que se notará más, pero aquí, como mucho, te puedes ahorrar 2 euros al mes si vas todas las semanas. Me parece que es más un gesto que dará algo de aire a las distribuidoras. El cine hasta ahora había sido maltratado por el gobierno», concluyó Andrés Moreno, un joven cinéfilo.