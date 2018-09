El barrio Oliver se pinta la cara

Un impresionante y colorido mural de 15 metros de alto realza ahora un solar situado en la calle Agustín Príncipe del barrio Oliver. La pieza es obra del artista Digo Diego, y aunque todavía no está terminada, se ha convertido ya en uno de los símbolos de esta edición del Asalto. El dibujo, abstracto a priori, solo puede contemplarse bien desde una esquina concreta, donde se desvelan las intenciones del autor. La parte baja del muro ha sido pintada e ideada por los más pequeños del barrio junto con los más mayores, y es que, la participación ciudadana y la colaboración es una de las piezas clave de este festival internacional de arte urbano.

Ayer comenzaron las visitas guiadas por Oliver que permiten observar las obras de Asalto explicadas de mano de sus organizadores e incluso de sus autores. A pesar de lo que pudiera pensarse, la mayoría de los inscritos en estos recorridos no son vecinos del barrio, que ya han vivido el proceso de creación, sino que son habitantes del resto de Zaragoza que siguen con ilusión todas las ediciones del festival. O no. «Yo no tenía ninguna expectativa, mi amiga que si que ha venido otras veces me dijo que viniera y no le puse pegas, pero me está encantando. Yo trabajé en Oliver y vi el inicio de su cambio, y me parece muy bien que este tipo de iniciativas ayuden a visibilizar esta parte de Zaragoza», contaba Sara Alarcón, una de las participantes.

Y es que, desde que hace tres años salió del centro de Zaragoza, la principal labor de Asalto es ahora dar voz a nuevos espacios y realidades que pueden resultar poco conocidas para los habitantes de una misma ciudad. «¿Tenéis algún tipo de prejuicio sobre este barrio?», preguntaba la guía Paula García Tomás, a lo que la gente respondía torciendo el gesto: «Bueno, siempre se ha dicho que no es muy buena zona», respondía una de las asistentes, una opinión que a través del arte Asalto está intentando modificar.

La primera de las obras que se puede contemplar siguiendo el recorrido guiado es un mural de grandes dimensiones de Manolo Mesa, un artista gaditano que ha viajado por todo el mundo. En la imagen pintada, dos chicas de diferentes orígenes juegan juntas, dejando constancia así de la diversidad existente en el barrio.

Cuida lo que tienes y lucha por lo que quieres, reza otra de las nuevas paredes del Oliver. La frase es original de Manuel Vázquez, uno de los precursores del arte urbano en el barrio y que ahora han recogido los artistas portugueses Half Studio en una colorida obra de impactante tipografía.

Dado que el festival acaba el domingo, muchas de las obras están todavía sin acabar. Es el caso de la de Udatxo, por ejemplo, que está pintando en la panadería del barrio una escena muy propia del lugar; o la de la portuguesa Kruella d´Enfer, que en tan solo dos días ha llenado de color y texturas la fachada lateral de un edificio de cuatro plantas.

MOVIMIENTO VECINAL / Desde su nacimiento hace 100 años, el barrio Oliver ha sido históricamente uno de los vecindarios más reivindicativos de Zaragoza. El parque, donde ahora está establecida la sede del festival de arte urbano, fue una de las principales demandas de los habitantes del barrio durante años. Asalto, ahora, quiere rendir un homenaje a esa lucha.

En esta edición, la participación de los vecinos ha sido uno de los ejes vertebradores de las propuestas. En la fase inicial, sus ideas inspiraron a los artistas para saber qué es lo que necesitaba el barrio, y ahora, con las brochas la mano, la convivencia entre los ilustradores y los residentes de Oliver se ha convertido en un pilar fundamental.

«Asalto podría haberse vendido hace tiempo, porque es una marca muy consolidada, pero no lo ha hecho», decía García Tomás. La guía se refería a que Asalto no trata simplemente de revalorizar estéticamente los espacios, sino que el objetivo central es conseguir crear comunidad en torno al arte y consolidar los movimientos y luchas vecinales.

Muestra de esto es que los artistas no llegan, pintan y se van, sino que se comprometen y conviven con el lugar que van a trasformar. Todos los ilustradores comen todos los días en el Centro de Mayores del barrio, junto a los vecinos más necesitados que recurren a este lugar para huir de la soledad.

Asalto finalizará mañana con un gran picnic en el parque Oliver que tendrá lugar a partir de las 13.30 horas. Hasta entonces, continúan los talleres y las visitas guiadas. A lo largo del día de hoy, los interesados que quieran recorrer las calles–museo del barrio pueden hacerlo con guía a las 11.30, las 12.00, las 17.30 y las 18.00, previa compra de una entrada media hora antes.