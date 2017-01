La bochornosa actuación de Mariah Carey da la vuelta al mundo

"Seguiremos copando más titulares en el 2017". Así de resignada se ha mostrado la diva Mariah Carey en Instagram al glosar la que es ya la peor actuación del año a nivel planetario. Esta vez el 'trending topic' de Año Nuevo no ha sido el vestido de laPedroche -a pesar de las transparencias que volvió a lucir para dar las campanadasa de Fin de Año-, sino la actuación 'gloriosa' en Times Square de Carey para el programa 'Dick Clark's New Year's Rokin' Even with Ryan Seacrest', de la ABC.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 Un vídeo publicado por Mariah Carey (@mariahcarey) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 11:10 PST

Ha sido uno de los 'playback' más lamentables de la historia de la televisión.



PARÓN EN SECO



La cantante sufrió problemas técnicos durante su actuación desde la icónica plaza neoyorquina. La pifia fue de tal tamaño que la artista dejó, incluso, de interpretar su canción 'Emotions'. Fue entonces cuando se puso a recorrer el escenario e incluso le pidió al público, micrófono en ristre, que acabasen ellos la letra.

Más de un millón de personas acudieron a Times Square para ver la actuación de Carey y celebrar la llegada del 2017. Muchas de ellas subieron a Youtube la lamentable actuación de la cantante, de 46 años. Lo de las transparencias de su vestido 'nude' reventón fue realmente lo de menos la pasada noche.



BROMAS EN LAS REDES



Las bromas en Twitter tampoco se hicieron esperar. Aquí unas cuantas:

people need to leave Mariah Carey alone 😩😩😩 she can do no wrong in my eyes — Tamara (@tamaral__) 1 de enero de 2017

Democrats: The Russians sabotaged Mariah Carey's performance pic.twitter.com/vC7MfIXUGr — Corey (@helloitscorey) 1 de enero de 2017

I'm going to bed before I get personal I'm mad goodnight! Happy new year! pic.twitter.com/yCkqj9gzTu — Mariah Carey (@HabMariahCarey) 1 de enero de 2017